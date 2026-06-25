Dona Estados Unidos vehículos para la policía fronteriza de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO 25-Jun-2026 .-El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) donó 26 camionetas y ocho vehículos todo terreno para la policía fronteriza constituida por el gobierno del morenista Alfonso Durazo.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer la donación de los vehículos.