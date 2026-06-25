Dona Estados Unidos vehículos para la policía fronteriza de Sonora
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El gobierno estadounidense entregó hoy 26 camionetas y 8 ATVs a la División de Operaciones Fronterizas del estado
CIUDAD DE MÉXICO 25-Jun-2026 .-El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) donó 26 camionetas y ocho vehículos todo terreno para la policía fronteriza constituida por el gobierno del morenista Alfonso Durazo.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer la donación de los vehículos.
“Estados Unidos entregó hoy 26 camionetas y 8 ATVs (All-Terrain Vehicle) a la División de Operaciones Fronterizas de Sonora. La primera unidad estatal de patrulla fronteriza en México”, indicó.
FORTALECER CAPACIDAD DE RESPUESTA
Las patrullas están rotuladas con los colores y logotipos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sonorense y llevan la leyenda “Policía Estatal Fronteriza”.
“Desde la SSPC Sonora agradecemos la valiosa aportación de 34 unidades por parte de INL, que nos permitirá fortalecer la presencia, la prevención y la capacidad de respuesta en materia de seguridad fronteriza en beneficio de nuestra gente.
“El esfuerzo diario desde la visión y responsabilidad compartida se traduce en resultados que hacen de nuestra frontera un entorno cada día más seguro”, indicó la corporación.