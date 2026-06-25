Pide Félix Salgado entrar a encuesta; ofrece coordinar campaña

CHILPANCINGO, GRO.- El senador con licencia Félix Salgado Macedonio pidió a la dirigencia de Morena que lo incluya en la encuesta para el gobierno de Guerrero, aunque él no sea el candidato, pero sí jefe de la campaña del abanderado o abanderada que gane el proceso interno. En una transmisión que hizo en redes sociales, el papá de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda mencionó que a él le dijeron que la encuesta es para competir para la coordinación de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y, según él, cumple con todos los requisitos e incluso la de antinepotismo.

El pasado martes, la Comisión Nacional de Elecciones del CEN de Morena recibió 19 solicitudes de registro para participar en la encuesta para definir al candidato o candidata a la gubernatura de Guerrero para el 2027.

“TENGO DERECHO A PARTICIPAR” En esa lista se inscribieron 16 de Morena, dos aspirantes del PT y una del PVEM. “A mí me dijeron (que el registro) para competir por la coordinación de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y ahí brinco todos los requisitos, todos los cumplo, hasta la regla de antinepotismo porque no voy a suceder a alguien que tenga ese cargo, es un encargo nuevo, es un encargo honorífico, sin salario y es de mi partido, entonces yo como militante tengo derecho a participar”, dijo Salgado Macedonio durante una reunión que tuvo con sus simpatizantes en su complejo “Perritos Felices”, ubicado en la Colonia Colinas del Sur, en donde cotidianamente lo utiliza para reunirse con funcionarios del gabinete de su hija.

De acuerdo con el legislador con licencia, el próximo sábado 27 de junio es el plazo que dio su partido para que los aspirantes a los comités de Defensa de la Cuarta Transformación puedan registrarse de manera virtual. “Si me incluyen en la encuesta estoy seguro que los voy a ganar, pero no seré candidato, sino jefe de campaña de la candidata o candidato”, les dijo Félix a sus seguidores, a quienes los conminó a que no se vayan de Morena.

“Yo soy de Morena y no me iré a ningún otro lado”, refirió el senador, quien recibió aclamaciones de los presentes.

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