Encuentran cadáver dentro de un auto en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX

Vecinos de la Colonia La Michoacana alertaron a las autoridades de un olor putrefacto que emanaba de un vehículo estacionado en la Calle Plomeros, casi esquina con Fresnillo.

CDMX.- Un cuerpo en estado de descomposición fue encontrado al interior de un automóvil en calles de Venustiano Carranza .

A las 05:00 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio, donde realizaron la inspección en una unidad marca Renault en aparente abandono.

Dentro del vehículo color azul marino con placas LLA-044-A se realizó el hallazgo de un cadáver, presuntamente de un hombre, el cual estaba en estado de descomposición.

TRASLADAN CUERPO AL SEMEFO

Luego de encontrar el cuerpo, los uniformados dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia (FGJ)capitalina, quienes se presentaron a realizar los peritajes correspondientes.

La hipótesis que se maneja es que posiblemente el fallecido pudo ser un hombre en situación vulnerable, quien podría haber utilizado el vehículo como refugio. Serán las indagatorias de las autoridades las que confirmen o refuten la versión.