Estados Unidos usa las visas para intervenir en México, acusa Morena

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    Estados Unidos usa las visas para intervenir en México, acusa Morena
    Morena afirmó a los militantes guindas que suspender dicho permiso a morenistas no significa que exista un delito. Cuartoscuro

La dirigencia nacional de Morena afirmó que se pretende intimidar a quienes defienden la soberanía nacional

CDMX.- La dirigencia nacional de Morena afirmó que el Gobierno de Estados Unidos quitó la visa a su ex de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, para intimidar a quienes defienden la soberanía nacional.

Afirmó a los militantes guindas que suspender dicho permiso a morenistas, como ha sucedido en los últimos años, no significa que exista un delito.

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“Ante la cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena expresa su rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política.

“Como señaló esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cancelación de visas a personas políticamente expuestas no constituye prueba de la comisión de algún delito o irregularidad. Lo que existe es un mensaje político dirigido a intimidar a quienes defienden con firmeza la soberanía de México”, apuntó.

MORENA LLAMA AL RESPETUO MUTUO CON EU

En un comunicado, Morena aseguró que la relación entre México y Estados Unidos debe sostenerse en el respeto mutuo, la cooperación y la coordinación, pero nunca en la subordinación o las presiones.

“(Esto) para incidir en la percepción o la persecución de un proyecto político humanista que ha sabido poner límites donde antes hubo entreguismo y subordinación.

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“Hacemos un llamado a nuestra militancia y a la ciudadanía a informarse y no permitir que decisiones tomadas en el extranjero sustituyan las instituciones mexicanas ni el debate del derecho político que tenemos a defender la patria sin que eso implique una campaña mediática e internacional que busque desacreditarnos”, añadió.

Sin mencionar a los líderes del PAN y PRI que han ido al extranjero a denunciar supuestos autoritarios en México, la dirigencia indicó que se equivocan quienes desde México acuden al extranjero buscando presiones o sanciones contra sus adversarios políticos para evadir las responsabilidades sobre sus actos de corrupción que deben enfrentar ante las instituciones nacionales.

ACUSA MIER “CIRCO” OPOSITOR

Luego de que Estados Unidos retirara la visa a Andrés Manuel López Beltrán, el senador morenista Ignacio Mier fustigó a los que convalidan la injerencia extranjera y se arrodillan ante la Unión Americana.

“No se confundan. La cancelación de visas es arquitectura psicológica y política, no un expediente judicial”, aclaró el jefe de la bancada mayoritaria en su cuenta de X.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ya-demostramos-a-estados-unidos-que-no-hay-triangulacion-con-china-asegura-sheinbaum-NM22840782

“Caer en la vulgaridad callejera y el circo mediático solo expone el oportunismo de quienes, desde el conservadurismo entreguista, validan la injerencia y se arrodillan ante EU., queriendo expiar sus culpas. Cabeza fría, rigor normativo y defensa firme de la soberanía”, alegó.

Para el también morenista Gerardo Fernández Noroña, el retiro de la visa representa “una medida arbitraria y con intencionalidad política de dañar a nuestro movimiento”.

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