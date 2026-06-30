Explosión en Refinería de Salina Cruz, Oaxaca, deja tres trabajadores heridos

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    Explosión en Refinería de Salina Cruz, Oaxaca, deja tres trabajadores heridos
    Este nuevo “incidente” se suma a la larga lista de explosiones e incendios que han marcado la vida de la refinería. Presidencia

Petroleros informaron que tres de sus compañeros resultaron heridos con quemaduras cuando realizaban labores de mantenimiento

JUCHITÁN, OAX.- Trabajadores petroleros informaron que tres de sus compañeros resultaron heridos con quemaduras cuando realizaban labores de mantenimiento en la planta de alquilación de la refinería “Antonio Dovali Jaime”, de Salina Cruz.

El “incidente”, dijeron, ocurrió como a la una de la tarde de este martes 30 de junio, cuando sobrevino “una pequeña explosión” en las cercanías del área donde trabajaban los petroleros de la sección de Tuberías

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Tres, de los aproximadamente 10 obreros del área de Tuberías de la refinería enviados a dar mantenimiento, resultaron heridos con quemaduras. Vimos que fueron trasladados de inmediato al hospital de Pemex, indicaron.

DENUNCIAN PELIGROS DE LA REFINERÍA

Este nuevo “incidente”, se suma a la larga lista de explosiones e incendios que han marcado la vida de la refinería que en agosto próximo cumplirá 47 años de operación de procesar gasolinas diésel y turbosina, pero también de contaminar la vida de los salinacrucenses.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/falta-diagnosticar-al-30-de-personas-con-vih-en-mexico-ssa-DL21802155

Desde que se instaló la planta de alquilación en la refinería de Salina Cruz, los obreros señalaron que representa un gran peligro porque usa ácido sulfúrico y fluorhídrico, altamente dañinos para la salud. Dicha planta produce gasolina de alta calidad.

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