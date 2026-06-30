Explosión en Refinería de Salina Cruz, Oaxaca, deja tres trabajadores heridos

JUCHITÁN, OAX.- Trabajadores petroleros informaron que tres de sus compañeros resultaron heridos con quemaduras cuando realizaban labores de mantenimiento en la planta de alquilación de la refinería “Antonio Dovali Jaime”, de Salina Cruz.

El “incidente”, dijeron, ocurrió como a la una de la tarde de este martes 30 de junio, cuando sobrevino “una pequeña explosión” en las cercanías del área donde trabajaban los petroleros de la sección de Tuberías