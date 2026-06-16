Exigen a Pemex que limpie de combustóleo arroyos y suelos en Salina Cruz, Oaxaca

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México
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    Exigen a Pemex que limpie de combustóleo arroyos y suelos en Salina Cruz, Oaxaca
    El gobierno municipal pide que atienda la contaminación de un arroyo y suelos que provocaron tres derrames de combustóleo. Presidencia

Habitantes de ocho colonias reportaron molestias al respirar y dolores de cabeza, pero Pemex ha desestimado las quejas

OAXACA, OAX.- La directora de Ecología del gobierno municipal de Salina Cruz, Diana González, exigió a Petróleos Mexicanos (Pemex), que limpie y remedie la contaminación de un arroyo y suelos que provocaron tres derrames de combustóleo en ocho colonias de ese puerto.

La funcionaria municipal indicó que el gobierno de Salina Cruz ya presentó una nueva demanda en contra de Pemex ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por los tres derrames ocurridos el nueve, 10 y 14 de este mes, sobre un radio de seis kilómetros.

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Diana González, con estadísticas en la mano, denunció que entre 2022 a la fecha, Pemex ha protagonizado 60 eventos contaminantes en áreas de playa y en zonas urbanas de Salina Cruz, además de incendios en la refinería con sus columnas de humo negro sobre el cielo.

Pemex, añadió, ha mostrado desinterés para remediar la contaminación en arroyos, el suelo, las playas, la atmósfera y los mantos freáticos, que impactan en la salud de la población, todo ello sin contar con las permanentes emanaciones de gases que se queman en la refinería.

MOLESTIAS EN COLONIAS

Don Samuel, de la colonia González Manríquez, no oculta su molestia y preocupación por los derrames de combustóleo y la tardía respuesta de la empresa petrolera. Toda la tierra esta mancha de aceite negro, dijo.

En la colonia Jesús Rasgado, donde se detectó el primer derrame el nueve de junio, las mujeres se alarmaron porque con la lluvia de esos días, remanentes de Boris, el combustóleo empezó a correr a media calles y llegó al arroyo.

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Al otro día, en la colonia Bugambilias, la gente reportó un nuevo derrame como a las seis de la tarde, pero la gente de Ductos llegó como a las nueve de la noche y sin equipos, a pesar de que el gobierno municipal les ofreció dos retroexcavadoras y dos camiones tipo volteo.

COMBUSTÓLEO NO HA SIDO RETIRADO

En un recorrido hecho por personal de la dirección de Ecología del gobierno de Salina Cruz, ayer y hoy, se detectó que Pemex no ha retirado el combustóleo mezclado con tierra y ramas de árboles, en algunos puntos sigue brotando el espeso líquido negro.

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Los habitantes de unas ocho colonias, han reportado molestias al respirar y dolores de cabeza, pero Pemex ha desestimado las quejas de la ciudadanía. No vemos interés ni responsabilidad social de la empresa petrolera, acusó.

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