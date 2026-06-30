Pausa ‘El Jardinero’, del CJNG, su extradición a Estados Unidos

CDMX.- Un Tribunal Colegiado admitió la queja que el exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Audias Flores Silva, “El Jardinero”, tramitó luego de que un juez desechara su demanda de amparo para no ser entregado “fast-track” a los Estados Unidos.

El recurso será turnado a un magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a efecto de que formule al pleno un proyecto de sentencia sobre la queja de Flores Silva, quien desde el penal de máxima seguridad del Altiplano libra una batalla legal para no ser trasladado al vecino país del norte.