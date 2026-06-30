Envía Sedena mil soldados más a Sinaloa para reforzar la seguridad

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    Envía Sedena mil soldados más a Sinaloa para reforzar la seguridad
    El objetivo es fortalecer las tareas de pacificación y vigilancia en la entidad federativa, informó Defensa. Cortesía

La Secretaría indicó que esto forma parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) envió un contingente de mil soldados más a Sinaloa para reforzar la seguridad.

La dependencia indicó que esto forma parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el objetivo es fortalecer las tareas de pacificación y vigilancia en la entidad federativa.

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La movilización comenzó a las 08:50 horas de este martes 30 de junio, mediante un operativo coordinado por vías aérea y terrestre desde diversos puntos del país.

VIGILANCIA Y COMBATE A LA DELINCUENCIA

Entre los efectivos enviados se encuentran 100 integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, quienes viajaron a bordo de un avión Boeing 727 de transporte pesado perteneciente a la Guardia Nacional, mientras que el resto del personal se trasladó en vehículos terrestres de transporte de tropas.

Los mil soldados se integrarán a los esquemas de vigilancia y combate a la delincuencia coordinados por la Novena Zona Militar, se indicó.

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Dichas labores se ejecutan de manera conjunta con corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de Gobierno.

La Defensa detalló que la misión principal del agrupamiento consistirá en realizar patrullajes continuos, reconocimientos terrestres y actividades disuasivas en los sectores prioritarios del Estado.

NUEVO DESPLIEGUE

Enfatizó que las operaciones se realizarán conforme a las disposiciones normativas vigentes, con apego a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y respeto a los derechos humanos.

Este nuevo despliegue ocurre apenas cuatro días después de que la institución militar enviara a la entidad a 90 miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales.

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Aquel contingente partió el pasado 26 de junio desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia la Base Aérea Militar de Culiacán, tras la detención en Escuinapa de Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pink”, identificado por las autoridades como presunto operador del grupo delictivo Los Chapitos, captura que derivó en quema de unidades y narcobloqueos.

“Con este refuerzo que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional se continuará contribuyendo con la desarticulación de las organizaciones delictivas y la detención de generadores de violencia en el estado de Sinaloa”, afirmó.

“Mediante acciones y operaciones precisas en estrecha coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, que permitan generar un ambiente de paz y seguridad”, apuntó la Defensa.

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