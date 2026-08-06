Fiscalía de Oaxaca señala a ‘Los Rusos’ por doble asesinato

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México
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    Fiscalía de Oaxaca señala a ‘Los Rusos’ por doble asesinato
    Se detuvo a una persona identificada como Z.S.S., alias “El 07”, por su probable responsabilidad en crimen del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec. Cortesía

Serían responsables del crimen de la regidora de Jardines y Panteones, y del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec

OAXACA, OAX.- El Cártel de “Los Rusos”, un grupo criminal que controla municipios de Oaxaca y Guerrero, es el responsable del asesinato de la regidora de Jardines y Panteones, Guadalupe Urban Ceballos, y del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso, según la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

“Los Rusos”, según la información oficial, tiene el control de ocho municipios de Oaxaca y 15 municipios de Guerrero para distribución de droga, principalmente cristal y cocaína, y el asesinato o ejecución de vendedores que pertenecen a otros grupos criminas que operan en el estado; así como secuestros, narcomenudeo y portación ilegal de armas de fuego.

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Uno de los crímenes políticos ejecutados por este Cártel, ocurrió el jueves 6 de noviembre de 2025 cuando fue asesinada la regidora de Jardines y Panteones de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urban. Dos hombres armados a bordo de una motocicleta la interceptaron al salir de su domicilio en la comunidad de San Antonio Ocotlán, localidad de este municipio de la región Costa de Oaxaca.

DETIENEN AL “07”

Y el pasado 15 de julio de 2026, el expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez, fue asesinado con disparos de armas de fuego al interior de una ferretería.

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que se detuvo a una persona identificada como Z.S.S., alias “El 07”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en agravio del ex presidente municipal de San Juan Cacahuatepec.

En conferencia de prensa, aseguró que esta persona es miembro del grupo criminal “Los Rusos”; pero no ofreció información sobre el posible móvil del asesinato.

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“Se mantienen abiertas diversas carpetas de investigación para fortalecer las acciones encaminadas a desarticular este grupo delictivo”, dijo.

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