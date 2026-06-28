Hallan muerto a estudiante de la Universidad Tecnológica de León

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    Hallan muerto a estudiante de la Universidad Tecnológica de León
    El joven de 26 años salió de su casa el 24 de junio de 2026 hacia la Universidad; el viernes lo hallaron muerto. Cortesía

Luis Gamaliel Mares fue encontrado sin vida dos días después de acudir por sus boletos de graduación a la UTL

LEÓN, GTO.- El estudiante Luis Gamaliel Mares fue encontrado sin vida después de que su familia denunciara que desapareció cuando acudió por sus boletos de graduación a la Universidad Tecnológica de León (UTL).

El joven fue localizado debajo de un árbol en el terreno baldío ubicado entre los bulevares Delta y Aeropuerto, frente al Panteón Jardines del Tiempo, en la colonia Fracciones de Santa Julia.

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“La búsqueda termina. Está muerto. Me lo mataron”, expresó su hermana en su red social.

En unos días sería su ceremonia de graduación de la carrera de Gestión de Capital Humano.

FISCALÍA INICIÓ INVESTIGACIÓN

Luis Gamaliel, de 26 años, salió de su casa el 24 de junio de 2026 hacia la UTL. Su familia reportó que no había regresado y comenzó su búsqueda; el viernes lo hallaron muerto. Este sábado la Fiscalía lo comunicó a su familia.

La última vez que lo vieron con vida fue la noche del miércoles pasado, entre las 8 y 9 de la noche, en la parada del camión del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en la colonia San Carlos La Roncha.

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El estudiante esperaba el transporte público de la ruta 96 con dirección a la Central de Transferencia Delta.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se inició una investigación por el hallazgo de una persona fallecida en la colonia Fracciones de Santa Julia. Hasta ahora no se ha dado a conocer la causa legal de la muerte.

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