Registra Culiacán cinco homicidios en un día

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    Registra Culiacán cinco homicidios en un día
    Una de las víctimas fue privada de la vida en el interior de un bar en pleno centro de la ciudad. Cuartoscuro

La violencia no cesa en la capital del estado pese a la presencia militar en las calles

CULIACÁN, SIN.- La violencia no cesa en la capital del estado pese a la presencia militar en las calles, cinco nuevos asesinatos se registraron en diversas colonias, una de las víctimas fue privada de la vida en el interior de un bar, ubicado por la calle Riva Palacio, en pleno centro de la ciudad.

Según el reporte, Benjamín Enrique “N”, de 37 años de edad, convivía con otras personas en el bar, denominado “El Cautos”, cuando se presentó una persona de apariencia joven y sin medir palabra sacó un arma y le disparo en varias ocasiones y luego salió tranquilamente del lugar.

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En el fraccionamiento de Valle Alto, en la parte nor-poniente de la capital del estado, el propietario de un minisúper, identificado como Carlos Roberto “N”, de 47 años de edad, fue asesinado en el interior de su negocio por personas desconocidas.

FISCALÍA INVESTIGA LOS CASOS

Los datos que se aportaron, es que una persona ingresó como cliente al negocio y al momento de atenderlo, este sacó un arma de fuego y le disparó a corta distancia, para después huir del lugar presuntamente en una motocicleta.

Jesús “N”, de 25 años de edad, fue asesinado a balazos por dos jóvenes que viajaban en una motocicleta, cuando se encontraba en el exterior de un domicilio por la calle Constelación, del fraccionamiento Infonavit Humaya, a la salida norte de Culiacán.

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Santos “N”, fue encontrado muerto con disparos en la cabeza al interior de una vivienda, de la colonia Antonio Toledo, la víctima se desempeñaba como reparador de neumáticos, por lo que tenía habilitado en el inmueble un negocio.

En la zona del Campo Morelia, a la salida norte de la ciudad, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, envuelto en una cobija, el cual presentaba varios impactos de bala, los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) recopilaron datos y evidencias del hallazgo.

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