Hará Nuevo León revisiones físicas a ganado que llegue a la entidad

MONTERREY, NL.- Ante el alza en la presencia del gusano barrenador en la entidad, el gobierno de Nuevo León informó que ahora hará inspecciones físicas para verificar que el ganado que llegue procedente de otras entidades no tengan esta y otras enfermedades. La Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario (Sedra) señaló que firmaron un convenio con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para poder implementar retenes de verificación física y no solo documental del ganado que ingresa a la entidad.

“En un paso trascendental para blindar Nuevo León del gusano barrenador y de proteger a nuestra ganadería, estamos revitalizando el funcionamiento del Punto de Verificación e Inspección Zoosanitaria (PVI) de Linares, en el que se revisa todo el ganado que procede de Tamaulipas, entidad de la que llega el 50 por ciento del ganado que se engorda en nuestro estado”, expuso Marco González, titular de Sedra. “Antes, el estado solo tenía facultades de revisar la papelería de los cargamentos de ganado, pero ahora, gracias a un convenio con SENASICA, podemos hacer inspecciones físicas para verificar que no traigan gusano barrenador, ni otras enfermedades”.

REVISIÓN EN CARRETERAS Como parte de las revisiones, se detalló que la Administración estatal arrancará con el funcionamiento de 6 Rutas de Inspección Zoosanitaria Itinerantes, que son patrullas que podrán revisar el ganado en carreteras. Además, afirmaron que la SENASICA autorizó al estado para inspeccionar física y documentalmente el ganado en 53 sitios de riesgo, como engordas, centros de acopio, rastros, subastas, ferias y mercados de abasto, facultades que antes eran exclusivas de la autoridad federal.

De acuerdo con datos actualizados del gobierno federal, en Nuevo León hay 100 casos activos de gusano barrenador, principalmente en bovinos, y en el año se han acumulado alrededor de 300 registros. Incluso, el 9 de junio pasado, la Secretaría de Salud federal confirmó que Nuevo León registró un segundo caso de infección por gusano barrenador en un humano, a menos de una semana del primero detectado.

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