Hay 15 profesores lesionados por agresión en Mitla: Sección 22 del SNTE

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    Hay 15 profesores lesionados por agresión en Mitla: Sección 22 del SNTE
    La Sección 22 negó que los maestros que se encontraban en el bloqueo carretero hayan sido quienes iniciaron la agresión como afirmó el edil de la Villa de Mitla. Cuartoscuro

De esta cifra, 11 fueron atendidos en el Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE y una de las maestras será trasladada al CDMX

OAXACA, OAX.- La Sección 22 del SNTE reportó, de manera preliminar, que 15 profesores resultaron con lesiones en la agresión que sufrieron ayer miércoles por un grupo de pobladores de San Pablo Villa de Mitla durante un bloqueo que mantenían en la vía de acceso a este municipio.

De estos 15 docentes, 11 fueron atendidos en el Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE y una de las maestras será trasladada a un hospital de la Ciudad de México por probable ingesta de vidrio; los cuatro lesionados restantes, detalló, fueron atendidos en otros hospitales.

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También informó que 13 profesores sufrieron daños en sus vehículos, pero adelantó que el número podría ser mayor porque se recibirán más denuncias.

En la instalación de su asamblea estatal para analizar la respuesta del gobierno federal y estatal a sus demandas, responsabilizaron de estos hechos al presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López, quien la noche de ayer solicitó licencia de manera indefinida a su cargo.

NIEGAN QUE DOCENTES INICIARAN LA AGRESIÓN

La Sección 22 negó que los maestros y maestras que se encontraban en el bloqueo carretero hayan sido quienes iniciaron la agresión como afirmó el edil de la Villa de Mitla.

“Alrededor del mediodía los pobladores de Mitla, así se hicieron llamar, venían con el presidente municipal con armas de fuego de grueso calibre a agredir a una lucha pacífica que nosotros tenemos y que iniciamos a partir de este lunes 25 de mayo. Nuestra jornada de lucha, hoy, el presidente municipal de Mitla, el gobierno estatal y el gobierno federal, han golpeado nuestro movimiento”.

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Por ello, sostuvo que no fue un enfrentamiento lo ocurrido ayer, sino que se trató de un acto de represión en los que hubo grupos armados y de choque.

“Nosotros en ningún momento agredimos a nadie, la represión vino de este gobierno municipal, el magisterio estaba en esta lucha pacífica. La agresión inició de allá hacia nosotros, no agredimos a nadie, porque nosotros no portamos armas de fuego, nos golpearon, pero aquí estamos dignos y de frente, y vamos a seguir en pie de lucha porque nuestras demandas son justa”. Esta agresión, agregó, no los debilita sino los fortalece.

ACUSAN AGRESIÓN DIRECTA

La secretaria general de la Sección 22 del SNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez, manifestó que tanto la represión que sufrieron por granaderos en la Ciudad de México cuando se les impidió el ingreso al Zócalo, y lo sucedido ayer en Mitla, les recuerda a otros gobiernos contra los que lucharon en años anteriores.

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“Nos recuerda al ‘Carnicero de Antequera’, Ulises Ruiz Ortiz en el 2006, nos recuerda un Enrique Peña Nieto en el 2013, y hoy este gobierno que se dice diferente y que no reprime, según ellos en sus propias declaraciones, queda evidenciado que son más de lo mismo”.

La líder magisterial reiteró que no fue un enfrentamiento sino una agresión directa hacia los maestros que estaban bloqueando la carretera hacia Mitla, porque ellos no llevaban armas, a diferencia del presidente municipal Esaú López.

Pérez Martínez señaló al edil como el responsable directo de las agresiones; sin embargo, también responsabilizó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y al secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

En conferencia de prensa exigió la destitución inmediata y cárcel contra el edil de San Pablo Villa de Mitla, y exigió a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, que atienda las demandas de la Sección 22 el SNTE y que voltee a ver al magisterio oaxaqueño que lleva tres días de lucha.

Hoy, el gremio magisterial tomó las instalaciones de Ciudad Judicial donde se encuentran las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para exigir castigo contra los responsables de los hechos ocurridos en Mitla.

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