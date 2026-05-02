La Sección 22 del SNTE someterá a consulta la fecha para comenzar la huelga nacional

Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) determinaron realizar del cuatro al 12 de mayo una consulta para elegir la fecha de inicio del paro laboral indefinido proyectado para comenzar a fines de este mes o inicios del próximo. En la consulta a las bases del magisterio se pondrán a votación las dos opciones con que cuenta el magisterio hasta ahora: empezar el paro el día 25 de mayo o el primero de junio.

La asamblea estatal del magisterio oaxaqueño informó que entre sus peticiones se encuentra exigir una reforma a la Ley del ISSSTE de 2007. Se informó que los resultados obtenidos en esta consulta se darán a conocer en la asamblea estatal que se celebrará el 15 de mayo, fecha en que también se darán a conocer las respuestas del gobierno estatal al pliego petitorio entregado el pasado viernes primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. PARO INDEFINIDO EMPEZARÍA EL 25 DE MAYO O EL 1 DE JUNIO El paro nacional indefinido podría iniciar el 25 de mayo o el primero de junio, de acuerdo con los primeros resolutivos dados a conocer por la asamblea estatal; también se contaría con la participación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Por su parte, los docentes integrantes de la Coordinadora informaron esta semana que se movilizarán durante la inauguración del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que tendrá lugar en la Ciudad de México el primero de junio.

PARO INDEFINIDO EMPEZARÍA EL 25 DE MAYO O EL 1 DE JUNIO El paro nacional indefinido podría iniciar el 25 de mayo o el primero de junio, de acuerdo con los primeros resolutivos dados a conocer por la asamblea estatal; también se contaría con la participación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Por su parte, los docentes integrantes de la Coordinadora informaron esta semana que se movilizarán durante la inauguración del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que tendrá lugar en la Ciudad de México el primero de junio.

Ese día se desarrollará el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, el cual planean boicotear si previamente no se le da atención a sus demandas. De acuerdo con la información proporcionada por el magisterio oaxaqueño, durante esta jornada de paro indefinido el 80 por ciento de sus integrantes se movilizarán en la ciudad de Oaxaca, mientras que el 20 por ciento restante se trasladará a la Ciudad de México en donde darán inicio a sus jornadas de protesta.

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