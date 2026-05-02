La Sección 22 del SNTE someterá a consulta la fecha para comenzar la huelga nacional

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México
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    La Sección 22 del SNTE someterá a consulta la fecha para comenzar la huelga nacional
    La asamblea estatal del magisterio oaxaqueño informó que entre sus peticiones se encuentra exigir una reforma a la Ley del ISSSTE de 2007. FOTO: Cuartoscuro Carolina Jiménez Mariscal

La base del magisterio determinó realizar del cuatro al 12 de mayo una consulta para elegir la fecha de inicio del paro laboral indefinido

Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) determinaron realizar del cuatro al 12 de mayo una consulta para elegir la fecha de inicio del paro laboral indefinido proyectado para comenzar a fines de este mes o inicios del próximo.

En la consulta a las bases del magisterio se pondrán a votación las dos opciones con que cuenta el magisterio hasta ahora: empezar el paro el día 25 de mayo o el primero de junio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-registran-al-menos-tres-asesinatos-en-culiacan-OE20426954

La asamblea estatal del magisterio oaxaqueño informó que entre sus peticiones se encuentra exigir una reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.

Se informó que los resultados obtenidos en esta consulta se darán a conocer en la asamblea estatal que se celebrará el 15 de mayo, fecha en que también se darán a conocer las respuestas del gobierno estatal al pliego petitorio entregado el pasado viernes primero de mayo, Día Internacional del Trabajo.

PARO INDEFINIDO EMPEZARÍA EL 25 DE MAYO O EL 1 DE JUNIO

El paro nacional indefinido podría iniciar el 25 de mayo o el primero de junio, de acuerdo con los primeros resolutivos dados a conocer por la asamblea estatal; también se contaría con la participación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Por su parte, los docentes integrantes de la Coordinadora informaron esta semana que se movilizarán durante la inauguración del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que tendrá lugar en la Ciudad de México el primero de junio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/reducen-edad-de-jubilacion-en-mexico-asi-podras-retirarte-antes-con-el-issste-LG20153239

PARO INDEFINIDO EMPEZARÍA EL 25 DE MAYO O EL 1 DE JUNIO

El paro nacional indefinido podría iniciar el 25 de mayo o el primero de junio, de acuerdo con los primeros resolutivos dados a conocer por la asamblea estatal; también se contaría con la participación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Por su parte, los docentes integrantes de la Coordinadora informaron esta semana que se movilizarán durante la inauguración del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que tendrá lugar en la Ciudad de México el primero de junio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nuevo-hallazgo-en-las-pintitas-jalisco-suman-17-bolsas-con-restos-LE20425835

Ese día se desarrollará el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, el cual planean boicotear si previamente no se le da atención a sus demandas.

De acuerdo con la información proporcionada por el magisterio oaxaqueño, durante esta jornada de paro indefinido el 80 por ciento de sus integrantes se movilizarán en la ciudad de Oaxaca, mientras que el 20 por ciento restante se trasladará a la Ciudad de México en donde darán inicio a sus jornadas de protesta.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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