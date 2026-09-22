Reporta Inegi caída de la fecundidad a 1.2 por mujer

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    Reporta Inegi caída de la fecundidad a 1.2 por mujer
    La Encuesta Intercensal ofrece información sobre las principales características demográficas, sociales, culturales y económicas de las personas. Moisés Pablo Nava
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La población de México continúa avanzando en su proceso de envejecimiento demográfico, informó el Instituto

CDMX.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó este martes los resultados de la Encuesta Intercensal (Eic) de 2025; el producto de la encuesta se genera a partir de la información que recabó el Inegi entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025.

Además de proporcionar datos sobre el incremento poblacional, la Eic ofrece información sobre las principales características demográficas, sociales, culturales y económicas de las personas que residen en México.

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De la misma forma, permite conocer la composición según edad y sexo de la población, patrones migratorios, pertenencia étnica, discapacidad, características educativas, participación en la actividad económica y afiliación o acceso a servicios de salud.

Según información del Inegi, la población de México continúa avanzando en su proceso de envejecimiento demográfico, entre 2020 y 2025 la edad mediana de la población pasó de 29 a 32 años, lo que significa que en 2025 la mitad de los habitantes del país tenía 32 años o menos.

CHIAPAS REGISTRÓ LA EDAD MEDIA MÁS BAJA, CON 26 AÑOS

Este cambio estuvo acompañado por una menor proporción de personas en los grupos de edades más jóvenes y por un aumento en la participación de la población adulta y adulta mayor dentro de la estructura demográfica nacional.

Por otro lado, la edad mediana de la población también presenta diferencias importantes entre cada estado.

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En 2025, Chiapas registró la edad mediana más baja del país, con 26 años, mientras que Ciudad de México tuvo la más alta, con 37 años.

Esto significa que, en Chiapas, la mitad de la población tenía 26 años o menos, mientras que en Ciudad de México la mitad tenía 37 años o menos.

El cambio en la estructura por edades ocurre en un contexto de menor fecundidad. La EIC 2025 muestra que el promedio de hijas e hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más también disminuyó entre 2020 y 2025, al pasar de 2.1 a 1.9.

La cifra refleja una reducción en el número promedio de hijos y se acompaña de diferencias relacionadas con el nivel educativo de las mujeres.

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La data del Inegi muestra que, conforme aumenta la escolaridad, disminuye el promedio de hijas e hijos nacidos vivos.

MUJERES SIN ESCOLARIDAD REGISTRAN UN PROMEDIO DE 4.9 HIJOS

Las mujeres sin escolaridad registraron un promedio de 4.9 hijos, mientras que entre aquellas con educación media superior o superior el promedio fue de 1.2.

La tendencia también se observa en la Tasa Global de Fecundidad, que pasó de 1.9 hijas e hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024.

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Sin embargo, al igual que la edad mediana, el comportamiento varió entre las entidades federativas.Chiapas registró la tasa más alta, con 1.8 hijas e hijos por mujer, seguida de Guerrero, con 1.6, y Durango y Zacatecas, con 1.5 cada una.

En contraste, Querétaro registró una tasa de 1.1; Baja California, de 1.0, y Ciudad de México presentó la más baja, con 0.8 hijas e hijos por mujer.

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