Imparable, mercado negro de chips

Bajo la leyenda de “pocas piezas, ¡aproveche!” y a menos de un mes de que venza el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas de celulares, continúa en internet el mercado negro de chips supuestamente con el registro obligado. A la par, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indica que el número de líneas de telefonía celular vinculadas a la identidad de su titular asciende a sólo 56.7 millones de líneas registradas, es decir, menos de 50% del total de las 154 millones de líneas en México. En docenas de anuncios en redes sociales se ofrecen estos chips con precios que van desde los 50 pesos hasta los 400 pesos con leyendas en las cuales se asegura que ya están registrados y que el comprador ya no necesita ingresar sus datos personales, como CURP, credencial de elector, reconocimiento facial ni dactilar. “Chip que no ocupa registro con recarga de 300”, “Chip Movistar $100 sin necesidad de registrar”, “Vendo chip de Unefon ya registrado y no lo voy a utilizar”, son parte de los anuncios de la venta de estas tarjetas SIM.

“PONEMOS OTRO INE DE PERSONA ANÓNIMA” Un vendedor en Zitácuaro, Michoacán, ofrece en una red social la venta de un chip supuestamente ya registrado y lo envía a cualquier parte del país, además de que ofrece registrar cualquier línea por 400 pesos. “Venta de chips registrados, no necesitas poner CURP, no necesitas poner tu INE, no necesitas reconocimiento facial ni poner tus huellas, tenemos compañía Telcel, Movistar, Bait. Hacemos envíos a toda la República por Mercado Libre, también registramos tu línea. Cualquier servicio tiene un costo de 400 pesos”, se anuncia. Al contactar al vendedor, este afirma que el comprador no necesita dar ningún dato personal, pues se pone la información de otra persona “anónima”.

“Nosotros ponemos otro INE, otro CURP, reconocimiento facial y dactilar de otra persona anónima”, asegura. En la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, otro anuncio ofrece a usuarios y negocios el registro de líneas de cualquier compañía telefónica sin necesidad de dar datos reales. “Seguro: Tu línea está en buenas manos”. Confidencial. Sin necesidad de dar tus datos. Rápido y fácil: proceso ágil y sin complicaciones”, se promete. “Trabajamos con diferentes compañías. Ideal para uso personal o negocio”, señala el anuncio.

En otro anuncio, un vendedor que se ubica en la alcaldía Gustavo A. Madero vende por 150 pesos chips que afirma “ya está vinculado al sistema que se solicita antes del 30 de junio. Evita el corte”. MENOS DEL 50% DE LÍNEAS REGISTRADAS Hasta este viernes, datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indicaban que el número de líneas de telefonía celular vinculadas a la identidad de su titular ascendía a sólo 56.7 millones, es decir, menos de 50% del total. Según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en México existen un total de 154 millones de líneas de telefonía celular.

SE BUSCA EVITAR DELITOS COMO EXTORSIÓN Y FRAUDE: GOBIERNO FEDERAL El gobierno federal afirma que el registro de chips de telefonía móvil tiene como objetivo proteger a la ciudadanía frente a llamadas de fraude y extorsión. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta medida forma parte de una estrategia integral para dificultar el uso anónimo de líneas telefónicas con fines delictivos, y rechazó que sea un mecanismo de vigilancia a la población. La Mandataria ha destacado que México es de los pocos países en el mundo donde los chips y teléfonos se vendían sin identificación. “¿Y eso qué genera? Facilidad para cometer delitos como la extorsión telefónica y los fraudes, que es un tema que queremos atender”, aseguró la Presidenta. “En la medida en que cada chip esté asociado a una persona, va a ser mucho más difícil usar el teléfono para extorsionar o defraudar. Si se comete un delito con un teléfono, que haya seguimiento e identidad ayuda a una mayor seguridad”, declaró Sheinbaum Pardo en enero pasado.

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