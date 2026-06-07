Imparable, mercado negro de chips

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Imparable, mercado negro de chips
    A menos de un mes de que venza el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas de celulares, continúa en internet el mercado negro de chips. PEXELS

El número de líneas de telefonía celular vinculadas a la identidad de su titular es de menos del 50%

Bajo la leyenda de “pocas piezas, ¡aproveche!” y a menos de un mes de que venza el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas de celulares, continúa en internet el mercado negro de chips supuestamente con el registro obligado.

A la par, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indica que el número de líneas de telefonía celular vinculadas a la identidad de su titular asciende a sólo 56.7 millones de líneas registradas, es decir, menos de 50% del total de las 154 millones de líneas en México.

En docenas de anuncios en redes sociales se ofrecen estos chips con precios que van desde los 50 pesos hasta los 400 pesos con leyendas en las cuales se asegura que ya están registrados y que el comprador ya no necesita ingresar sus datos personales, como CURP, credencial de elector, reconocimiento facial ni dactilar.

“Chip que no ocupa registro con recarga de 300”, “Chip Movistar $100 sin necesidad de registrar”, “Vendo chip de Unefon ya registrado y no lo voy a utilizar”, son parte de los anuncios de la venta de estas tarjetas SIM.

https://vanguardia.com.mx/informacion/quedaras-incomunicado-ultimo-mes-para-vincular-el-celular-con-la-curp-no-habra-prorroga-HL21081677

“PONEMOS OTRO INE DE PERSONA ANÓNIMA”

Un vendedor en Zitácuaro, Michoacán, ofrece en una red social la venta de un chip supuestamente ya registrado y lo envía a cualquier parte del país, además de que ofrece registrar cualquier línea por 400 pesos.

“Venta de chips registrados, no necesitas poner CURP, no necesitas poner tu INE, no necesitas reconocimiento facial ni poner tus huellas, tenemos compañía Telcel, Movistar, Bait. Hacemos envíos a toda la República por Mercado Libre, también registramos tu línea. Cualquier servicio tiene un costo de 400 pesos”, se anuncia.

Al contactar al vendedor, este afirma que el comprador no necesita dar ningún dato personal, pues se pone la información de otra persona “anónima”.

https://vanguardia.com.mx/informacion/no-quieres-vincular-tu-celular-con-tu-curp-esto-es-lo-que-debes-saber-IE21070844

“Nosotros ponemos otro INE, otro CURP, reconocimiento facial y dactilar de otra persona anónima”, asegura.

En la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, otro anuncio ofrece a usuarios y negocios el registro de líneas de cualquier compañía telefónica sin necesidad de dar datos reales.

“Seguro: Tu línea está en buenas manos”. Confidencial. Sin necesidad de dar tus datos. Rápido y fácil: proceso ágil y sin complicaciones”, se promete.

“Trabajamos con diferentes compañías. Ideal para uso personal o negocio”, señala el anuncio.

https://vanguardia.com.mx/informacion/cual-es-la-fecha-limite-para-registrar-tu-linea-movil-con-la-curp-KB21139517

En otro anuncio, un vendedor que se ubica en la alcaldía Gustavo A. Madero vende por 150 pesos chips que afirma “ya está vinculado al sistema que se solicita antes del 30 de junio. Evita el corte”.

MENOS DEL 50% DE LÍNEAS REGISTRADAS

Hasta este viernes, datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indicaban que el número de líneas de telefonía celular vinculadas a la identidad de su titular ascendía a sólo 56.7 millones, es decir, menos de 50% del total.

Según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en México existen un total de 154 millones de líneas de telefonía celular.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-saber-si-tu-numero-de-celular-ya-esta-vinculado-a-la-curp-sin-tu-consentimiento-AE21164756

SE BUSCA EVITAR DELITOS COMO EXTORSIÓN Y FRAUDE: GOBIERNO FEDERAL

El gobierno federal afirma que el registro de chips de telefonía móvil tiene como objetivo proteger a la ciudadanía frente a llamadas de fraude y extorsión.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta medida forma parte de una estrategia integral para dificultar el uso anónimo de líneas telefónicas con fines delictivos, y rechazó que sea un mecanismo de vigilancia a la población.

La Mandataria ha destacado que México es de los pocos países en el mundo donde los chips y teléfonos se vendían sin identificación.

“¿Y eso qué genera? Facilidad para cometer delitos como la extorsión telefónica y los fraudes, que es un tema que queremos atender”, aseguró la Presidenta.

“En la medida en que cada chip esté asociado a una persona, va a ser mucho más difícil usar el teléfono para extorsionar o defraudar. Si se comete un delito con un teléfono, que haya seguimiento e identidad ayuda a una mayor seguridad”, declaró Sheinbaum Pardo en enero pasado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Chips
Internet
Telecomunicaciones

Localizaciones


México

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La cantidad de manifestantes que regresó a Oaxaca incluso obligó a aplazar una de sus asambleas estatales hasta el lunes.

Reduce la CNTE su presencia en CDMX, pero regresará reforzada
La forma violenta en la que integrantes de la CNTE se manifestaron en la Ciudad de México provocó la crítica casi unánime en redes sociales.

Abren debate en redes por evento de Sheinbaum y movilizaciones de la CNTE
Un nuevo documental sostiene que el conductor mantenía una deuda millonaria con el crimen organizado y señala por primera vez a un presunto autor intelectual del crimen ocurrido en 1999.

¿Quién mató a Paco Stanley y qué cantidad debía al crimen organizado?
Personal de dependencias como el Metro, la Comisión de Derechos Humanos local, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, del C5, así como diputados y usuarios de las Utopías y Casas de Cultura, también se movilizaron para el evento.

Clara Brugada impone récord Guinness en CDMX... ¡con acarreo!
El mandatario presume que su figura es adorada de manera global.

VIDEO: Trump publica polémico video con IA donde come tacos con Sheinbaum y baila en México
El exdirector interino de la DEA mencionó a Omar García Harfuch al pedir acciones contra funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.

Exdirector de la DEA llama a Omar García Harfuch a detener y extraditar a funcionarios acusados por EU

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, deposita una corona de flores en el cementerio estadounidense para conmemorar el 82.º aniversario del desembarco de Normandía, en Colleville-sur-Mer, Normandía, Francia.

Advierte Pete Hegseth sobre una ‘invasión” de migrantes portadores de ‘ideologías peligrosas’ en Europa
El papa León XIV llega a CEDIA 24 Horas, un centro integral de apoyo a personas sin hogar, en Madrid, España, en el primer día de su visita apostólica de siete días a la península ibérica y las Islas Canarias.

Por la mañana amén, por la tarde ron, ¿es posible rezar con el papa y bailar con Bad Bunny?