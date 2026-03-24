Libro ‘Perdónalos Señor’ denuncia caso de abuso sexual de sacerdote en Nuevo León

MONTERREY, NL.- “No todos los monstruos viven debajo de la cama algunos están en los templos y llevan sotana”, afirma Sandra Valdez, autora del libro “Perdónalos Señor” que narra los abusos que sufrió de parte de un sacerdote de la iglesia católica, en Nuevo León, y la complicidad que existe para proteger a estos malos siervos del Señor. En rueda de prensa, la autora presentó el material acompañada de la activista Cristina Sada Salinas, quien escribió el prólogo del libro en donde se acusa directamente al padre Erasmo Morales Manzano, ya fallecido, de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 16 años.

Desde que ocurrieron los abusos han transcurrido 51 años, pero Valdez dijo que escribió “Perdónalos Señor” como un acto de justicia y un señalamiento en contra de las máximas autoridades de la iglesia católica que encubren a los pederastas. “Soy una de las miles, me atrevo a decir, de víctimas que existen en todo el planeta. Yo fui abusada a mediados de los setentas. Eran otros tiempos, el estilo de vida era muy diferente no había los recursos que había ahora, si ahora no nos escuchan, entonces menos”, señaló. Mencionó que el caso se registró en la parroquia San Juan Bosco cuando era una adolescente. “Yo soy víctima del padre Erasmo Morales Manzo. Él falleció, murió muy joven, creo que en el año 89. No está aquí para enfrentarlo ahora que soy adulta, esto pasó cuando yo tenía 16 años”, indicó. Su cercanía con los clérigos y religiosas viene porque creció en una familia sumamente católica que pensó que acercarla a esa vida era lo mejor para ella. “Cuando sucedió, no dije nada porque lo primero que siente una víctima de abuso clerical es vergüenza, es culpa”, dijo.

En el año 2000 tomó terapia y pudo hablar de lo acontecido, pero fue hasta años después que se animó a escribir este libro que da testimonio de su caso. La víctima precisó que su intención nunca fue hacer un show mediático o buscar una compensación económica, sino revelar los casos de abuso que pasan en la iglesia católica y que ocultan los máximos jerarcas de la misma. La mujer, acusó directamente al Arzobispo Rogelio Cabrera López de haber hecho “oídos sordos” a su caso cuando se lo planteó en el 2018. También compartió que se lo envío al Vaticano y tampoco obtuvo respuesta. En su momento, la primera persona a la que contó el caso fue al padre Gerardo Charles, que estuvo en la misma parroquia San Juan Bosco, y este como respuesta solo le dijo: “perdónalo”. “En el 2018 pido una audiencia con el Arzobispo Rogelio Cabrera López (...) Me dieron la audiencia, tal cual lo escribo en el libro, sí me recibió en su oficina, sentado él allá, yo acá, una mesita en el centro redonda, chiquita y me escuchó”, recordó.

Sin embargo, mencionó que el máximo jerarca de la iglesia católica en Nuevo León no hizo nada, no reaccionó. “Ahí fue cuando yo dije tengo que hacer algo con esto, tengo que de alguna manera sacarlo (...) Sí pasaron 51 años, pero cada día de mi vida yo he padecido los daños y secuelas de esa experiencia”, reveló. Apuntó que lo más lamentable es que ante la falta de medidas por parte de la iglesia católica en contra de los religiosos abusadores lo único que se hace es exponer a más víctimas. “He padecido la apatía, la falta de interés de la iglesia católica para ya no digo, apoyarnos; escucharnos. Yo solo quería que alguien me dijera: lo siento, lamento lo que te pasó”, sostuvo.

Indicó que el año pasado, se animó a escribir el libro cuando leyó un artículo sobre la celebración del 50 aniversario “postmortem” del sacerdocio del padre Erasmo. Antes de publicar su libro, mandó el manuscrito al Vaticano para exponer su caso, pero nunca obtuvo una respuesta del Papa León XIV. “En ese momento decidí publicar el libro. Me cansé de esperar que abran su corazón, que abran sus oídos que escuchen y esto no es por mí es por todas las víctimas que no tienen voz, que no tienen recursos que no tienen medios para denunciar. Inclusive hay niños indígenas que han sido abusados que sus padres, ni siquiera hablan la lengua, que ni siquiera pueden reclamar”, estableció. Valdez reconoció que el libro es crudo, fuerte, pero es lo que le tocó vivir. También aseguró que es un escrito que sacó de manera personal sin esperar que se convierta en un “best seller” es solo su testimonio e incluso no está en librerías.

Por su parte, Sada Salinas afirmó que la obra no se trata solo de una catarsis personal sino también una denuncia pública. “El libro es muy conmovedor, difícil de leer, doloroso que un ser humano pueda abusar de una menor de 16 años en esa forma y todo lo que le ha traído, la consecuencia de ese trauma tan ingrato. Más hecho por un sacerdote, representante, supuestamente, de Dios en la tierra”, planteó. El contacto para obtener es libro es con Sandra Valdez al correo:ssandravaldez@gmail.com.

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