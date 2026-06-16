Llama prima de López Obrador ‘tirano’ y ‘misógino’ a Donald Trump

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    Llama prima de López Obrador ‘tirano’ y ‘misógino’ a Donald Trump
    López Narváez aseguró que el mandatario estadounidense busca debilitar a México “desde adentro” para robarse los recursos públicos. FB: Manuela Obrador

La ex diputada Manuela López Narváez se refirió además al presidente de EU como “tipo asqueroso”

CDMX.- La ex diputada Manuela López Narváez, prima de Andrés Manuel López Obrador, llamó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “tirano”, “misógino” y “tipo asqueroso”.

En las llamadas asambleas por la soberanía que realiza Morena por todo el país, la chiapaneca aseguró que el mandatario estadounidense busca debilitar a México “desde adentro” para robarse los recursos públicos.

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“Son personas conscientes, con convicción, que vienen a escuchar. Queremos organizarnos para poder defender nuestra soberanía ante el tirano, misógino, que tenemos en Estados Unidos que, además, quiere nuestro país.

“Pero es muy burdo. Es un tipo asqueroso, realmente, y se quiere robar, no quiere venir a ayudar a México, no, él quiere los recursos naturales de México. Lo sabemos”, afirmó.

DENUNCIA ATAQUES AL PARTIDO

Argumentó que, a través de medios de comunicación, está atacando a liderazgos del partido.

“¿Y saben qué está haciendo? Está tratando de debilitar con los medios desde adentro. ¿Cómo? Malinformando, atacando. ¿A quiénes? A quienes representan. Entonces, debilitas hacia adentro y es más fácil”, añadió en la asamblea en Palenque, cerca del rancho de López Obrador.

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En su conferencia matutina, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que se han realizado 264 asambleas de las 2 mil 600 que se tienen programadas para defender la soberanía nacional.

En esos encuentros se invita a liderazgos morenistas locales.

“Durante junio, julio y agosto como lo hemos venido informando y se inició por los municipios más pequeños, seguiremos llegando a las ciudades”, explicó.

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