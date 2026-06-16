Llama prima de López Obrador ‘tirano’ y ‘misógino’ a Donald Trump

CDMX.- La ex diputada Manuela López Narváez, prima de Andrés Manuel López Obrador, llamó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “tirano”, “misógino” y “tipo asqueroso”. En las llamadas asambleas por la soberanía que realiza Morena por todo el país, la chiapaneca aseguró que el mandatario estadounidense busca debilitar a México “desde adentro” para robarse los recursos públicos.

“Son personas conscientes, con convicción, que vienen a escuchar. Queremos organizarnos para poder defender nuestra soberanía ante el tirano, misógino, que tenemos en Estados Unidos que, además, quiere nuestro país. “Pero es muy burdo. Es un tipo asqueroso, realmente, y se quiere robar, no quiere venir a ayudar a México, no, él quiere los recursos naturales de México. Lo sabemos”, afirmó.

DENUNCIA ATAQUES AL PARTIDO Argumentó que, a través de medios de comunicación, está atacando a liderazgos del partido. “¿Y saben qué está haciendo? Está tratando de debilitar con los medios desde adentro. ¿Cómo? Malinformando, atacando. ¿A quiénes? A quienes representan. Entonces, debilitas hacia adentro y es más fácil”, añadió en la asamblea en Palenque, cerca del rancho de López Obrador.

En su conferencia matutina, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que se han realizado 264 asambleas de las 2 mil 600 que se tienen programadas para defender la soberanía nacional. En esos encuentros se invita a liderazgos morenistas locales. “Durante junio, julio y agosto como lo hemos venido informando y se inició por los municipios más pequeños, seguiremos llegando a las ciudades”, explicó.

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