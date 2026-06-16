Pide Monreal dejar de lado intereses de grupo y partido en San Luis Potosí

CDMX.- Tras reconocer que las aspiraciones de su esposa, la senadora Ruth González, para sucederlo son legítimas, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, pidió al Gobernador de San Luis Potosí, el pevemista Ricardo Gallardo, hacer a un lado los intereses de grupo y de partido.

El morenista pidió a los gobernadores de los 17 estados que renovarán ese cargo en 2027, sacar las manos de los procesos de elección de los aspirantes, a fin de mantener la unidad.

“Tengo respeto por Gallardo, Ricardo Gallardo y por su esposa, y tienen aspiraciones e interés legítimos, pero en ocasiones habría que hacer a un lado los intereses de grupo, de los partidos, incluso por el interés general”, dijo.

SLP EN JUEGO El legislador advirtió que Gallardo sabe muy bien que la posibilidad de mantener el triunfo en San Luis Potosí radica en la construcción de una alianza entre Morena, el PT y el PVEM. “No soy yo quien le pueda dar consejos a él. Él tiene bastante experiencia, pero él sabe muy bien que lo que mantiene la posibilidad de conservar el Gobierno es una alianza amplia de Morena, PT y Verde”, consideró.

El legislador dijo que, de forma personal, le gustaría que Morena vaya en alianza en los 17 estados que estarán en juego, incluido San Luis Potosí, por lo que llamó a todos a respetar las reglas, a no agredirse, a no permitir ni promover campañas negras y a mantener la unidad. PIDE A GOBERNADORES NO INTERVENIR También pidió a los gobernadores no intervenir en el proceso de designación de aspirantes. “Creo que una de las condiciones para que salga bien el proceso interno es que saquen la mano quienes son autoridad, en este caso los gobernadores de los estados no participen con uno o dos aspirantes de su preferencia, creo que eso sería sano para todos y ayudaría a mantener la unidad para que quien resulte en las encuestas sea quien encabece en esta primera etapa”, dijo.

Advirtió que a Morena y a aliados les conviene mantener la mayoría calificada para acompañar las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum en su agenda progresista. Los diputados que busquen competir por un cargo de elección popular, detalló, deberán pedir licencia, ya que será uno de los requisitos que se establecerá en la convocatoria, por lo que previo que a partir de mañana, algunos de ellos comenzarán a hacer ese trámite ante la Comisión Permanente.

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