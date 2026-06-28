Mantienen imparable el tráfico de huachicol

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    Mantienen imparable el tráfico de huachicol
    El golpe al crimen organizado apenas es uno más relacionado con el huachicol fiscal, es decir, la importación de gasolinas y diesel sin pagar los impuestos correspondientes en las Aduanas mexicanas. FGR
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El golpe al crimen organizado apenas es uno más relacionado con el huachicol fiscal

Apenas a 10 minutos de la militarizada Aduana del puente internacional Los Indios-Lucio Blanco y junto a las transitadas carreteras que conectan a esta ciudad fronteriza con Reynosa y el sur de Tamaulipas, un operativo federal descubrió un centro logístico dedicado al huachicol fiscal.

La acción de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Marina aseguró, a finales de abril, 13 contenedores “frac tank” de gran capacidad, 8 motobombas de extracción rápida, 5 tanques, 2 pipas y más infraestructura que dejaba ingresos millonarios a una célula del Cártel del Golfo (CDG).

El golpe al crimen organizado apenas es uno más relacionado con el huachicol fiscal, es decir, la importación de gasolinas y diesel sin pagar los impuestos correspondientes en las Aduanas mexicanas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/logran-cero-trafico-pero-en-el-discurso-LA21744078

El delito continúa imparable en Tamaulipas, pese que la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum lleva más de un año reforzando su combate.

Fuentes relataron que las pipas cargadas con combustibles de Texas y con pedimentos de importación que citan falsamente otros productos -como aditivos, lubricantes y nafta- para pagar menos impuestos siguen cruzando, principalmente, por las Aduanas de Reynosa y Obrador.

Ni el incremento de los precios de las gasolinas y el diesel en Texas por la guerra en Irán frenaron el tráfico ilegal, ya que los combustibles estadounidenses siguieron siendo más económicos y ahora, con la tregua en Medio Oriente, han bajado significativamente su costo.

En Tamaulipas, donde se ha disparado este ilícito desde 2019, las autoridades federales han desplegado operativos especiales e, incluso, hay mandos operativos que declaran que se frenó el delito.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/decomisa-fgr-un-millon-355-mil-litros-de-huachicol-en-reynosa-deja-dos-detenidos-NA21308371

Una de estas acciones especiales es el Operativo Centauro, que se desplegó desde el último trimestre de 2025.

Sin embargo, los decomisos de huachicol fiscal siguen en territorio tamaulipeco, como la incautación que realizó personal de la FGR de 2 millones 189 mil litros de combustibles en Reynosa, con un valor superior a los 52 millones de pesos, aunque sin reportar capturas de sospechosos.

Los aseguramientos continuaron los meses siguientes, por ejemplo, la dependencia informó el pasado 10 de junio que decomisó un millón 355 mil litros de combustible ilegal, acción en la detuvo a dos personas y aseguró decenas de pipas, tanques, tráileres y predios.

Estos golpes se han extendido a estados vecinos, como Nuevo León.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/deja-prision-titan-acusado-por-huachicol-en-nl-alega-estar-moribundo-II21290484

Las redes de complicidades con funcionarios tampoco dejan de emerger, tal es el caso de Juan Arturo Garza González, quien fue delegado de la FGR en Tamaulipas hasta marzo pasado y es procesado penalmente por dejar sin castigo investigaciones por huachicol.

El pasado 12 de junio, Estados Unidos deportó a Carlos Eugenio Benítez Orta, un ex alto directivo de la Aduana de Matamoros que está acusado de delincuencia organizada en México.

El tráfico de huachicol fiscal quedó evidenciado el 31 de marzo de 2025, cuando el Gobierno federal reveló el aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diesel ilegal en el puerto de Altamira.

El megadecomiso exhibió el presunto involucramiento del crimen organizado con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías, mandos de la Armada ya detenidos y sobrinos políticos del ex Secretario de Marina de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda Durán, quien no ha sido acusado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/descubren-toma-clandestina-en-general-cepeda-aseguran-pipa-conectada-y-camionetas-MB21466479

En estas indagatorias está Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown, de Matamoros y quien a través de empresas transportistas, como Mefra Fletes, empezó a traficar huachicol con pipas y fue escalando hasta llegar a ser conocido como el “Señor de los Buques”.

A principios de mayo pasado, fuerzas federales realizaron cateos en inmuebles de Monterrey y San Pedro relacionados con Blanco, lográndose la captura de José Antonio Cortés Huerta, “Titán” o “El Mamado”, identificado como líder de una célula del Cártel del Noreste (CDN) vinculada con el huachicoleo.

No obstante, Cortés ya consiguió un amparo para seguir su proceso en su casa y con permiso de salir de ella hasta 6 horas por día, mientras que Blanco sigue libre a más de un año de destaparse la red de huachicol fiscal.

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