Multan con 777.8 mdp a cuatro empleados de Segalmex

CDMX.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso una multa de 777.8 millones de pesos a cuatro empleados de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), convertida desde 2025 en Alimentación para el Bienestar (AliBien). En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) indicó que además los servidores públicos fueron inhabilitados por 10 años para ejercer cargos dentro de la Administración Pública Federal.

“(Se impuso) inhabilitación por 10 años y sanción económica solidaria de 777.8 millones de pesos a María G., René G., Miguel C. y Juan R., de la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, así como de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana”, señaló. USO INDEBIDO DE RECURSOS Los funcionarios, detalló, en 2019 ejercieron en exceso recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para gastos de operación, además de usar indebidamente recursos de dicho programa para el Programa de Fertilizantes. La SABG dio a conocer también que el TFJA impuso sanciones en contra de un trabajador de la Secretaría de Gobernación, uno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las faltas administrativas en las que incurrieron por separado fueron consideradas graves y por eso sus casos fueron llevados ante el tribunal. FUNCIONARIOS INHABILITADOS En Segob, Shiddarta V. fue acusada de sustraer bienes propiedad del Instituto Nacional de Migración, por lo que fue inhabilitada por un año y sancionada con mil 380 pesos. En CFE, Ramiro R., de la División de Distribución Zona Torreón, recibió en 2023 sobornos para eliminar adeudos de energía eléctrica. Se le inhabilitó por 1 año y recibió una sanción económica de 9 mil pesos.

En el IMSS, Carlos M., de la Unidad Médica Familiar 178 en Jalisco, realizó una toma de rayos X de la pelvis de una paciente sin autorización, por lo que fue inhabilitado por un año.

Publicidad