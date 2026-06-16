Registrará la 4T a aspirantes a gubernaturas del 22 al 26 de junio

CDMX.- Del 22 al 26 de junio, Morena, PT y PVEM registrarán a los aspirantes a candidaturas a las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027, informaron morenistas. Este miércoles, líderes de los tres partidos harán el anuncio oficial, en el que se prevé informen sobre en qué estados irán en alianza, ante el anuncio de los pevemistas de que podrían ir juntos en 16, excepto en San Luis Potosí.

Primero se realizará un sondeo para dejar máximo a seis aspirantes de los tres partidos, y las últimas semanas de julio se haría la encuesta, para que los resultados se hagan públicos en agosto. El registro se efectuará por orden alfebético de los estados. Los candidatos llevarán el nombre de “coordinadores de los comités de la transformación”, para no violar la legislación electoral, pues los tiempos legales para elegir candidaturas son hasta después de noviembre.

SIN FECHAS PARA LAS ENCUESTAS Sin dar detalles, en conferencia de prensa, la dirigente nacional, Ariadna Montiel, aseguró que los tres partidos van con buen ánimo, y no quiso informar sobre cuándo se aplicarían las encuestas. Montiel aseguró que la militancia no tiene vacaciones, por lo que los sondeos se podrán realizar en cualquier momento, sin importar que aún no termine el mundial.

“La militancia siempre es permanente, no nos podemos nunca descuidar”, afirmó. La dirigente insistió en que los coordinadores no realizarán trabajo electoral, pese a que utilizarán sus recorridos para posicionar su imagen, sino de organización. “Es una responsabilidad cuidar nuestro proyecto”, expuso.

El INE, consideró Montiel, debería acelerar la definición de cuántos estados deberán llevar mujeres como candidatas, pues ante la carencia de legislaciones locales, existen diversas interpretaciones. “Creo que este es un tema importante que el INE, en mi opinión, debería atraer, porque hay muchas interpretaciones en la materia y es confuso. En unos estados es de una manera, en otros estados es de otra manera”, afirmó.

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