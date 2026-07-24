Mundial genera derrama económica superior a los 10 mil mdp en Nuevo León

CDMX.- La celebración del Mundial 2026 generó una derrama económica superior a 10 mil millones de pesos en Nuevo León, consolidando a la entidad como uno de los principales destinos turísticos y de negocios del país. De acuerdo con cifras oficiales, esto representa un incremento del 390% respecto a junio de 2025, destacó el gobierno estatal en un comunicado.

De ese monto, 5 mil millones de pesos corresponden a derrama turística, beneficiando de manera directa a hoteles, restaurantes, comercios, empresas de transporte, prestadores de servicios y otros sectores. Durante la celebración del evento arribaron 1.1 millones de visitantes y se registraron más de 490 mil turistas hospedados, un incremento del 97 % respecto a junio de 2025, posicionando a Monterrey como un destino preparado para recibir eventos de talla internacional. RESULTADOS DEL MUNDIAL EN NL • Derrama económica por 10 mil millones de pesos. • Más de 1.1 millones de visitantes. • Más de 490 mil turistas hospedados.

• El FIFA Fan Festival, en Parque Fundidora, recibió 2.5 millones de personas, convirtiéndose en el de mayor asistencia de las tres sedes de México. • El Aeropuerto Internacional de Monterrey registró 1,327,922 pasajeros. • El tráfico internacional creció 10.3 %. • La demanda de servicios turísticos guiados se triplicó, con un crecimiento histórico del 233 % en la contratación de experiencias locales respecto al año anterior. La Asociación de Guías y Transportación Turística de Nuevo León registró ventas récord. • La Macroplaza recibió a más de 170 mil personas durante los días de partido. • El Parque del Agua —creado especialmente para este evento y que se convirtió en el nuevo ícono urbano— se encargó de recibir a más de 280 mil personas durante transmisiones y actividades.

• Se inauguró la Carretera Gloria-Colombia, designada por la FIFA como la vía oficial de conexión con Estados Unidos. MUNDIAL FORTALECE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Como parte de los aportes destaca la ampliación del Aeropuerto Internacional de Monterrey con una inversión de 8 mil millones de pesos que incrementó su capacidad para atender hasta 16 millones de pasajeros al año. Adicionalmente, se logró crear un espacio que fortalecerá la infraestructura del estado para albergar grandes eventos: el Parque del Agua de 79 hectáreas, de las cuales el 88 % corresponde a áreas verdes. Con un anfiteatro para 4 mil personas, durante el Mundial fue sede de transmisiones de partidos, caravanas de aficionados y una cartelera cultural gratuita con presentaciones de danza, música y tradiciones locales.

La Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León agrupa 136 hoteles con calidad turística certificada, que representan 17 mil 890 habitaciones y un inventario superior a 6.5 millones de cuartos-noche al año. Durante el Mundial, el sector hotelero registró una derrama económica directa de 867 millones de pesos, alcanzó ocupaciones de hasta 85 % durante los días de partido y reportó una importante afluencia en las zonas Centro, Centro Histórico, Tecnológico, Universidad-Poniente y Valle. NL SE CONSOLIDA COMO SEDE TURÍSTICA El Mundial fortaleció el posicionamiento de Nuevo León como sede para el turismo, los negocios, el entretenimiento y los grandes eventos internacionales.

El estado mantiene una agenda de actividades que continuará atrayendo visitantes durante el resto del año, entre las que destacan el Abierto GNP Seguros, el Festival Internacional Santa Lucía, la Feria Internacional del Libro, Cielo Mágico, congresos nacionales especializados, así como conciertos y espectáculos internacionales de gran convocatoria.