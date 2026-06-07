Pierde INE este año casi mil empleados

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    Pierde INE este año casi mil empleados
    En cinco meses, de enero a mayo de este año, en el Instituto Nacional Electoral (INE) renunciaron o fueron despedidos 959 empleados. CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO
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Algunos consejeros acusan despidos masivos en las últimas semanas, lo que, advierten, impacta en la operación

En cinco meses, de enero a mayo de este año, en el Instituto Nacional Electoral (INE) renunciaron o fueron despedidos 959 empleados.

De ellos, 380 se desempeñaban en algún área en las oficinas centrales de la Ciudad de México y el resto, en juntas locales y distritales en todo el País.

Algunos consejeros acusan despidos masivos en las últimas semanas, lo que, advierten, impacta en la operación del Instituto, pues se van perfiles de carrera y llegan inexpertos.

“Los recientes nombramientos de Direcciones Ejecutivas realizados unilateralmente sin colegialidad alguna, han agudizado la lamentable práctica de solicitar muchas renuncias a personal profesional y diligente con solvente trayectoria”, advirtió el consejero Martín Faz.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reclaman-en-ine-por-despido-masivo-de-empleados-FL21089927

“La pérdida de personal profesional, sin sustento que le justifique, afecta la capacidad técnica del INE y pone en riesgo sus altas responsabilidades de cara al inicio del proceso electoral 2026-2027”.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Administración, en abril, fecha en el que concluyeron su encargo tres consejeros, se fueron 41 personas, mientras que otros 20 asesores dejaron diversas consejerías.

El Registro Federal de Electores es el área que más bajas tuvo en 5 meses, con 52 personas; seguida por la Unidad de Servicios de Informática, con 45; y Transparencia, con 42. Ésta última tuvo cambio de titular.

El director de Administración, Octavio García, dejó en mayo su cargo, y junto con él se fueron 15 personas.

El fin de semana pasado, organizaciones feministas criticaron el despido de varias empleadas de la Unidad de Igualdad de Género, una vez que llegó la nueva directora. Sin embargo, en la lista aparece que de las 12 bajas que tuvo, 10 se fueron en mayo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierte-el-ine-sobre-riesgos-en-verificacion-de-narcocandidatos-BI20938786

De los estados, en Coahuila aparecen 206 bajas. Sin embargo, el reporte no aclara si se trata de personal eventual que se contrató para la elección, que será hoy.

Le sigue Veracruz, donde también se informa que 48 personas dejaron su empleo.

MODIFICAN SUELDO

Como consecuencia de la reforma electoral que obliga a que ningún funcionario gane más que la Presidenta Claudia Sheinbaum, cientos de empleados del INE tendrán en 2027 un ajuste en sus sueldos.

De acuerdo con un informe del INE, 128 personas tenían un salario anual superior a la Mandataria federal, por lo que la percepción mensual de los 11 consejeros, directores ejecutivos y de área, vocales locales y asesores tendrán un ajuste del 1 al 27 por ciento a la baja.

Sin embargo, debido a que esta estructura de primer y segundo nivel tendrá una reducción, cientos de empleados sufrirán modificaciones en su sueldo para garantizar la gradualidad.

En su reporte, la Dirección de Administración informó que tomará medidas para afectar lo menos posible al personal. Por ejemplo, a 48 plazas de primer nivel les reducirán la compensación garantizada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/divide-al-ine-disputa-entre-consejeros-y-frena-lineamientos-contra-actos-anticipados-rumbo-a-elecciones-2027-ID21005481

Otras 38 plazas pasan al rango de “Asociado” y 944 empleados también cambian de nivel para que su remuneración anual no sea mayor a la de un Jefe de Departamento.

Sin aclarar a cuántos empleados, el INE disminuirá, la compensación garantizada, pero incrementará el sueldo.

La reforma también obliga a reducir el gasto en seguros, por lo que el INE afirma que 3 mil 232 personas ya no tendrán seguro de gastos médicos mayores y de separación individualizado.

Así, de 633 millones 424 mil pesos que gasta el INE en seguros, ahorrará a partir del 2027 alrededor de 375 millones.

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