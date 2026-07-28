Pide Sheinbaum a Anticorrupción, TFJA y ASF coordinar reformas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coordinar las reformas que preparan para fortalecer el combate a la corrupción. La mandataria explicó que los titulares de esas instituciones le hicieron saber, por separado, su intención de promover modificaciones legales, por lo que solicitó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal articular los trabajos.

“Cada uno tiene su autonomía, pero les dije: ‘¿Por qué no se ponen de acuerdo para que no vaya a ser una propuesta de una cosa, de otra y otra, sino que pueda haber una propuesta conjunta de diferentes libros que no se contradigan entre sí para la lucha contra la corrupción en nuestro país?’”, relató. Sheinbaum señaló que el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández; el presidente del TFJA, José Ramón Amieva, y la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, trabajan en las modificaciones correspondientes a sus respectivos ámbitos.

LUISA MARÍA ALCALDE APOYARÁ Indicó que encargó a la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, apoyar en la coordinación para evitar contradicciones entre las distintas propuestas. “Cada quien está haciendo la parte que le corresponde de sus leyes, pero la idea es que no tengan contradicciones”, explicó.

La presidenta sostuvo que el objetivo es fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y garantizar que las reformas planteadas por cada institución sean compatibles. “Las distintas instituciones tienen una participación, entonces se está buscando que las propuestas que hagan no sean contradictorias”, agregó. Sheinbaum dijo que todavía no se define si las modificaciones serán presentadas por separado, mediante una propuesta conjunta o a través de una iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

“En su momento, ya cada institución informará cuál es la iniciativa que enviaría cada uno, si se enviaría en conjunto o ya el Ejecutivo enviaría la iniciativa”, expuso. DESMIENTE CONSEJO DE EXPERTOS Cuestionada durante la conferencia mañanera sobre la propuesta de crear un supuesto consejo de expertos que supervise o apruebe expedientes de las áreas de auditoría e inteligencia del Gobierno, incluida la UIF, y revise asuntos turnados a la FGR, la mandataria negó que se pretenda establecer una instancia suprainstitucional con esas facultades. “No hay hasta ahora ninguna cosa de ese tipo”, respondió.

Sheinbaum afirmó que las instituciones pueden solicitar información entre sí conforme a sus atribuciones, pero rechazó que las reformas tengan como propósito crear un organismo con capacidad para intervenir en investigaciones. “Nos pueden solicitar información alguna institución y se les tiene que dar, pero el objetivo es fortalecer”, señaló.