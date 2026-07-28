Pide Sheinbaum a Anticorrupción, TFJA y ASF coordinar reformas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Pide Sheinbaum a Anticorrupción, TFJA y ASF coordinar reformas
    Los titulares de las tres dependencias trabajan en las modificaciones correspondientes a sus respectivos ámbitos, informó la presidenta. Cuartoscuro

La mandataria explicó que los titulares de esas instituciones le hicieron saber su intención de promover modificaciones legales

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coordinar las reformas que preparan para fortalecer el combate a la corrupción.

La mandataria explicó que los titulares de esas instituciones le hicieron saber, por separado, su intención de promover modificaciones legales, por lo que solicitó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal articular los trabajos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-mexicali-a-exdirector-de-la-policia-municipal-por-desaparicion-forzada-y-asociacion-delictuosa-GM22480457

“Cada uno tiene su autonomía, pero les dije: ‘¿Por qué no se ponen de acuerdo para que no vaya a ser una propuesta de una cosa, de otra y otra, sino que pueda haber una propuesta conjunta de diferentes libros que no se contradigan entre sí para la lucha contra la corrupción en nuestro país?’”, relató.

Sheinbaum señaló que el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández; el presidente del TFJA, José Ramón Amieva, y la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, trabajan en las modificaciones correspondientes a sus respectivos ámbitos.

LUISA MARÍA ALCALDE APOYARÁ

Indicó que encargó a la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, apoyar en la coordinación para evitar contradicciones entre las distintas propuestas.

“Cada quien está haciendo la parte que le corresponde de sus leyes, pero la idea es que no tengan contradicciones”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cuesta-a-mexico-251-mil-mdp-la-exclusion-de-personas-con-discapacidad-MM22481184

La presidenta sostuvo que el objetivo es fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y garantizar que las reformas planteadas por cada institución sean compatibles.

“Las distintas instituciones tienen una participación, entonces se está buscando que las propuestas que hagan no sean contradictorias”, agregó.

Sheinbaum dijo que todavía no se define si las modificaciones serán presentadas por separado, mediante una propuesta conjunta o a través de una iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-sheinbaum-eliminar-garantia-aduanera-para-mercancias-extranjeras-en-interoceanico-IM22480109

“En su momento, ya cada institución informará cuál es la iniciativa que enviaría cada uno, si se enviaría en conjunto o ya el Ejecutivo enviaría la iniciativa”, expuso.

DESMIENTE CONSEJO DE EXPERTOS

Cuestionada durante la conferencia mañanera sobre la propuesta de crear un supuesto consejo de expertos que supervise o apruebe expedientes de las áreas de auditoría e inteligencia del Gobierno, incluida la UIF, y revise asuntos turnados a la FGR, la mandataria negó que se pretenda establecer una instancia suprainstitucional con esas facultades.

“No hay hasta ahora ninguna cosa de ese tipo”, respondió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/evaluan-profepa-y-semarnat-danos-por-derrame-quimico-de-tren-en-sonora-GD22479593

Sheinbaum afirmó que las instituciones pueden solicitar información entre sí conforme a sus atribuciones, pero rechazó que las reformas tengan como propósito crear un organismo con capacidad para intervenir en investigaciones.

“Nos pueden solicitar información alguna institución y se les tiene que dar, pero el objetivo es fortalecer”, señaló.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Anticorrupción
Corrupción
Funcionarios públicos

Personajes


Raquel Buenrostro
Luisa María Alcalde Luján
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


UIF
TFJA

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Trump y los arreglos con México

Trump y los arreglos con México
true

Rocky... ¿Somos todos?

Sheinbaum insistió en que deben indagar las posibles irregularidades en este proceso y determinar cuáles serán las acciones a seguir.

Si se cometió delito en la UNAM, debe intervenir la FGR: Claudia Sheinbaum
Un video difundido por Pie de Nota muestra a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar durante una conversación en una presunta sala de juntas.

Video capta a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar: “Le voy a romper su madre”

Las fechas de depósito de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya se encuentran definidas.

¿Cuándo cobras? Calendario de pagos de Pensión IMSS e ISSSTE para agosto 2026
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Edson Álvarez podría dejar al West Ham tras finalizar su préstamo con Fenerbahçe y disputar la próxima campaña en Países Bajos o España.

Edson Álvarez desata una puja en Europa: Ajax y Real Sociedad van por el mexicano
Marc Cucurella presumió el retrato de Luis de la Fuente con la Copa del Mundo, plasmado en su antebrazo izquierdo.

¡Promesa cumplida! Marc Cucurella se tatúa a Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026