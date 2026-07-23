Grupo DINE litigará revocación de concesión en Playa Las Cocinas, anunciada por Semarnat

PUNTA MITA, NAY.- La empresa DINE, dueña de la desarrolladora Cantiles de Mita, anunció que litigará la revocación de la concesión en Playa Las Cocinas, anunciada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el argumento de que las acciones que realizaba tenían como objetivo atender la erosión costera. En un comunicado, la empresa señaló que las labores emprendidas en la playa contaron con autorización de la propia Semarnat y con inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“Durante más de seis meses y desde el inicio, las actividades de protección realizadas en este sitio contaron con la autorización de la propia Semarnat y fueron verificadas de manera recurrente por Profepa. Estamos enterados de la determinación que revoca esa concesión y daremos seguimiento a este proceso a través de los medios que correspondan”, indicó la compañía.

SEMARNAT REVOCA LA CONCESIÓN El pasado martes, la Semarnat anunció la revocación de concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) otorgada a Cantiles de Mita en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, Nayarit, al acreditarse incumplimientos a las bases de la concesión por la ejecución de obras e instalaciones no autorizadas por la dependencia. La empresa DINE sostuvo que las obras respondieron a un estudio técnico para disminuir la erosión de la playa y afirmó que existen resultados visibles.

“Estas actividades de protección se realizaron siempre con la convicción de contribuir al cuidado y la conservación de Playa Las Cocinas. La evidencia en el sitio lo confirma: la arena se ha venido integrando de forma natural entre las rocas”, expuso. Respecto a los señalamientos sobre posibles afectaciones al acceso público y al hábitat de tortugas marinas, DINE afirmó que la playa permanece abierta. “Playa Las Cocinas ha sido, y seguirá siendo, de acceso público y libre tránsito. Esta actividad nunca impidió su acceso”, señaló.

HOTEL CONTINÚA SU CONSTRUCCIÓN Indicó que la playa presenta desde hace más de una década una condición natural de sustrato rocoso y ausencia de dunas, por lo que, según la empresa, ello limita el desove de tortugas marinas, independientemente de las acciones de protección realizadas. En el mismo comunicado, DINE rechazó que las obras de protección estén vinculadas con el hotel que construye frente a Playa Las Cocinas, y dijo que ese desarrollo cuenta con los permisos vigentes y continúa conforme a su calendario de construcción.

“El hotel que se está construyendo frente a Playa Las Cocinas es un proyecto independiente, ubicado en propiedad privada, distinto de las actividades de protección costera realizadas”, indicó.