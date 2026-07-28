Cuesta a México 251 mil mdp la exclusión de personas con discapacidad

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    Cuesta a México 251 mil mdp la exclusión de personas con discapacidad
    Cerca del 90 por ciento de la brecha laboral no es por falta de talento sino por exclusión estructural, reveló el estudio. Cuartoscuro

Según el estudio “El peso de la inclusión”, realizado por Éntrale, este costo es el equivalente a 0.75 por ciento del PIB cada año

CDMX.- México deja de generar alrededor de 251 mil millones de pesos al año por excluir del empleo al talento con discapacidad, de acuerdo con Éntrale, una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Según el estudio “El peso de la inclusión”, realizado por Éntrale, este costo es el equivalente a 0.75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) cada año y revela que cerca del 90 por ciento de la brecha laboral no es por falta de talento sino por exclusión estructural.

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El estudio, fue elaborado con microdatos públicos del Inegi (Enadid 2023), en los cuales se identificó a 730 mil personas en edad de trabajar que están fuera de la fuerza laboral por causa de la discapacidad.

“El hallazgo central va más allá del monto: al comparar a personas con la misma escolaridad, edad, sexo y región, cerca del 90 por ciento de la brecha no se explica por el perfil observable de las personas. Es exclusión estructural: barreras del entorno, procesos y sesgos, no falta de talento”, advirtió el documento.

CUATRO VECES EL PRESUPUESTO DE LA UNAM

Estos 251 mil millones de pesos equivalen a más de cuatro veces el presupuesto anual de la UNAM y a cerca de la mitad de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (2025).

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“La conversación sobre inclusión laboral en México cambió de naturaleza: ya no es una convicción, es una cifra. Cerca de 251 mil millones de pesos al año es el costo de no incorporar un talento que ya está aquí, con experiencia, y con un entorno regulatorio que ya lo mide”, afirmó Fernando Estrada, director ejecutivo de Éntrale.

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