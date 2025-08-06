Presunto ‘activista de migrantes’ es acusado como traficante de personas en Chiapas

México
/ 6 agosto 2025
    Presunto ‘activista de migrantes’ es acusado como traficante de personas en Chiapas
    Arrestan a presunto traficante de personas y ‘activista’ en Chiapas FOTO: VANGUARDIA

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que la orden de aprehensión se había emitido desde hace años

El 6 de agosto se reportó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la detención de Luis Rey García Villagrán.

Él fue identificado como organizador de la caravana migrante. La presidenta afirmó que su arresto se debió a una orden de aprehensión por el delito de tráfico de personas.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan restos humanos en bolsas plásticas en Juárez, Nuevo León

Su arresto fue notificado el 5 de agosto. Se detalló que el detenido fungía de director en el Centro para la Dignificación Humana y como coordinador de la caravana migrante que partió desde el estado de Chiapas hacia la frontera norte.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), García Villagrán se le acusó de facilitar documentos falsos para permitir el cruce de migrantes hasta la frontera.

Las autoridades lo señalaron como presunto líder de una red de polleros, vinculándolo a organizaciones y fundaciones fraudulentas para acelerar la distribución de narcóticos y tráfico de personas.

No es un activista. Tenía orden de aprehensión y está vinculado con tráfico de personas. Había una orden de aprehensión desde hace años y se cumplimentó’ arremetió la presidenta Sheinbaum durante la conferencia matutina.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a víctimas de masacre en Guanajuato, era una familia de EU que estaba de viaje

Luis Rey García Villagrán fue arrestado en Tapachula, Chiapas. Fue puesto a disposición de un agente de Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Temas


Detenido
Trafico De Drogas

Localizaciones


Chiapas

Personajes


Claudia Sheinbaum

COMENTARIOS

Selección de los editores
La mandataria reiteró que continúan fortaleciendo el trabajo de los consulados para apoyar a los mexicanos y mexicanas en el extranjero | Foto: Cuartoscuro

Solicita Sheinbaum reporte sobre cazarrecompensas de EU contra migrantes
Identifican a víctimas de masacre en Guanajuato, era una familia de EU que estaba de viaje

Identifican a víctimas de masacre en Guanajuato, era una familia de EU que estaba de viaje

José Luis Rodríguez Díaz de León es nombrado como Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil.

Harfuch nombra a José Luis Rodríguez Díaz de León como nuevo subsecretario de Política Criminal
“Ellos van a sostener la posición del traslado a Aguascalientes”, dijo la gobernadora morelense.

Contesta Nissan a gobernadora de Morelos: Reafirma cierre de planta de Cuernavaca
El nuevo monto arancelario entrará en vigor a partir del próximo 27 de agosto, confirmó la Casa Blanca.

Castiga Trump a India: le sube a 50% arancel por comprarle petróleo a Rusia
De ser declarado culpable, el exedil podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua.

Extraditan a EU a exalcalde de Guatemala por delitos de narcotráfico
En esta imagen se muestra un incendio en Corbieres, uno de los mayores de la historia del país, en el sur de Francia.

Incendio forestal en Francia, es uno de los mayores de su historia
Aranceles del 100% a semiconductores hechos en el extranjero

Donald Trump aplicará aranceles del 100% a semiconductores extranjeros