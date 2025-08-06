Presunto ‘activista de migrantes’ es acusado como traficante de personas en Chiapas

El 6 de agosto se reportó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la detención de Luis Rey García Villagrán.

Él fue identificado como organizador de la caravana migrante. La presidenta afirmó que su arresto se debió a una orden de aprehensión por el delito de tráfico de personas.

Su arresto fue notificado el 5 de agosto. Se detalló que el detenido fungía de director en el Centro para la Dignificación Humana y como coordinador de la caravana migrante que partió desde el estado de Chiapas hacia la frontera norte.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), García Villagrán se le acusó de facilitar documentos falsos para permitir el cruce de migrantes hasta la frontera.

Las autoridades lo señalaron como presunto líder de una red de polleros, vinculándolo a organizaciones y fundaciones fraudulentas para acelerar la distribución de narcóticos y tráfico de personas.