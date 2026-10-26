Piden transportistas diálogo directo con Sheinbaum; denuncian incumplimiento de Segob a compromisos desde 2024

CDMX.- Las organizaciones transportistas Canacar, Amotac, Fematrac e Indeco exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum una mesa de diálogo para atender los compromisos que, denunciaron, la Secretaría de Gobernación incumple desde 2024. En respuesta a los señalamientos de Segob, que las acusó de cerrarse al diálogo, las organizaciones afirmaron estar dispuestas a negociar, pero exigieron un interlocutor de “primer nivel” con capacidad para ofrecer soluciones.

“Nuestra decisión no representa una negativa al diálogo. Exigimos que éste cuente con la capacidad de decisión necesaria para resolver una problemática que involucra a distintas dependencias y que, durante años, hemos planteado sin obtener resultados suficientes”, señalaron en un comunicado. Acusaron que durante años han padecido extorsiones, robos, asesinatos, deterioro de las carreteras, cobros excesivos por la prestación de sus servicios y sobrerregulación, problemas que, afirmaron, comprometen la integridad de los conductores. “Requerimos atención de la Presidencia para coordinar a las dependencias competentes, definir acciones concretas y establecer mecanismos de seguimiento. No podemos continuar asistiendo a reuniones que generan expectativas sin modificar la realidad que vivimos en las carreteras (...) exigimos resultados, no más promesas”, sentenciaron.

SE MANIFIESTAN TRANSPORTISTAS EN 19 ESTADOS Luego de que Segob reportara manifestaciones en 19 estados y bloqueos totales en Veracruz, las organizaciones sostuvieron que el informe oficial no refleja la realidad ni el alcance del paro nacional, que, afirmaron, tiene presencia en todo el país. Aunque reconocieron las repercusiones económicas y sociales de la movilización, pidieron comprensión a las familias mexicanas y urgieron a las autoridades a atender sus demandas.

“Nuestra causa busca proteger el trabajo que nos permite llevar alimentos, medicamentos, combustibles y mercancías”, enfatizaron. Los transportistas insistieron en que sus demandas van más allá de los estímulos fiscales.