Quiere Trump que los autos producidos fuera de país tengan un 50% de contenido de EU

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    Quiere Trump que los autos producidos fuera de país tengan un 50% de contenido de EU
    Como parte de las conversaciones en la renegociación del T-MEC, la Administración Trump exige que el 50% del contenido de los autos producidos dentro del bloque de Norteamérica (EU-Canadá-México) sea de EU. Reforma

Como parte delas conversaciones en la renegociación del T-MEC Estados Unidos también busca que se eleve la actual regla de origen de los componentes regionales de Norteamérica de 75 a 82 por ciento

Por Cesar Esteban Flores Rodríguez, Agencia Reforma.

CIUDAD DE MÉXICO- Como parte de la renegociación del T-MEC, la Administración Trump exige que el 50 por ciento del contenido de los autos producidos dentro del bloque de Norteamérica (EU-Canadá-México) sea estadounidense.

Además, demanda elevar la actual regla de origen de los componentes regionales de Norteamérica de 75 a 82 por ciento.

Las reglas de origen son los criterios que determinan si un bien puede considerarse originario de los países de Norteamérica y, por lo tanto, exportarse libres de aranceles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/propone-blindar-la-industria-automotriz-ante-retos-del-t-mec-llama-ruben-moreira-diputado-por-coahuila-a-fortalecer-la-proveeduria-PE22403194

En respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que su Gobierno está· abierto a elevar las reglas de origen hasta el 90 por ciento, siempre que el cálculo conserve el carácter regional y considere el contenido mexicano.

”Ellos están pidiendo más reglas de origen. Nosotros decimos: ‘sí, pero que se tome en cuenta México, no solamente lo que se fabrica en Estados Unidos para los descuentos’.

”Nosotros estamos buscando que, aunque esas reglas de origen aumenten a 90 por ciento, sean regionales; o sea, que no solamente se descuente lo fabricado en EU, sino lo que se fabrica en México”, dijo Sheinbaum, un día después de reunirse con Jamieson Greer, Representante Comercial estadounidense.

LOS ESCENARIOS:

- Actualmente el Valor de Contenido Regional (producido en México, EU y Canadá·) debe ser del 75 por ciento para evitar aranceles.

- Trump pretende endurecer esas reglas al 82 por ciento, y que la mitad del total sea de fabricación estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-pide-piso-parejo-en-reglas-de-origen-del-t-mec-BK22393763

- Sheinbaum ofrece elevar el porcentaje de contenido regional norteamericano incluso hasta 90 por ciento, pero rechaza que el contenido se contabilice exclusivamente como estadounidense

¿Arancel por humo o por lechuga?

Si no es por un lado es por el otro, pero el Presidente Donald Trump insiste en sancionar a sus socios comerciales.

El Mandatario sugirió ayer un arancel punitivo contra México luego de que autoridades sanitarias ubicaran la lechuga mexicana como el origen de un brote de diarrea que ha enfermado a mil 947 personas en EU.

”Lo que vamos a hacer es imponer un arancel importante a México por la lechuga y uno a Canadá· por el humo. ¿Qué prefieres? o ¿La lechuga o el humo? Creo que me quedo con el humo”, respondió Trump, en tono de broma, a una pregunta que le hicieron en la Oficina Oval.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración para Medicamentos y Alimentos (FDA) de EU sostienen que el brote surgió de una granja de lechuga en Guanajuato de la empresa Taylor Farms.

Con información de José Díaz Briseño.

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