Quitan arancel en autopartes a empresas instaladas en México; impacta a sólo 11 fabricantes de vehículos ligeros

CDMX.- La Secretaría de Economía (SE) explicó que la baja arancelaria de 10 por ciento a cero para autopartes importadas, únicamente aplica a las empresas con instalaciones productivas en México, lo que reduce su alcance a sólo 11 fabricantes de vehículos ligeros. A través de una tarjeta informativa, la dependencia señaló que la medida publicada el pasado 13 de octubre, sobre la fracción 9803.00.01, que abarca “Partes y componentes para el ensamble de automóviles”, tiene el objetivo de preservar los empleos en la industria, además de que se alargó por cinco años, debido al tiempo de ajuste en los procesos productivos de ensamble hacia otros más complejos.

Además, se coordinarán lineamientos para el control de las importaciones por parte del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), por ejemplo, que las empresas informen los números de identificación vehicular de las unidades ensambladas con las partes y componentes importadas, para la trazabilidad de dichas partes y componentes, así como volúmenes mínimos de producción de vehículos completos en México. “Contrario a algunas interpretaciones hechas sobre el Decreto del 13 de octubre, éste NO facilitará la importación de partes para el ensamble de vehículos por parte de empresas sin instalaciones productivas en México y sin agregar valor, y NO facilitará en ninguna manera el acceso de vehículos procedentes de países sin tratado con nuestro país, sino que busca fortalecer la cadena de proveeduría automotriz en México”, reiteró la dependencia.

NO SE DEBE INTERPRETAR COMO UN FACILITADOR COMERCIAL Debido a que las importaciones que busquen librar el arancel de 10 por ciento, aplicado a países con los que no se cuenta con un acuerdo comercial, estarán sujetas a permiso previo por parte de la dependencia no se debe interpretar como un facilitador comercial en detrimento de la producción mexicana. “El Decreto es un elemento dentro de una estrategia normativa que tiene por objetivo atraer nuevas líneas de producción, mismas que, eventualmente, den lugar a procesos productivos más complejos, incrementando el valor nacional de dichas líneas”, afirmó Economía.

De acuerdo con la dependencia, la fracción arancelaria en cuestión ha tenido un bajo nivel de utilización. “En 2025 se importó el 0.01 por ciento de las importaciones automotrices totales bajo este código arancelario”, aseguró la Secretaría de Economía.