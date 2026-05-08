Rechaza Jalisco recorte a ciclo escolar; SEJ informa que se irán el 30 de junio

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México
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    Rechaza Jalisco recorte a ciclo escolar; SEJ informa que se irán el 30 de junio
    En un comunicado, la Secretaría de Educación Jalisco aseguró que “en ningún momento” propuso a la Federación concluir anticipadamente el ciclo escolar. FOTO: Cuartoscuro Crisanta Espinosa Aguilar

Gobierno del estado anunció que mantendrá vigente el calendario estatal hasta el 30 de junio

GUADALAJARA, JAL.- El Gobierno de Jalisco rechazó adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 por la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026 y anunció que mantendrá vigente el calendario estatal hasta el 30 de junio.

En un comunicado, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) aseguró que “en ningún momento” propuso a la Federación concluir anticipadamente el ciclo escolar, además de deslindarse de la medida anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para terminar clases el 5 de junio.

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La dependencia del Gobierno, encabezado por Pablo Lemus (MC), argumentó que un ajuste de esa magnitud podría afectar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, así como la organización de las familias.

“La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) aclara que en ningún momento planteó a la federación adelantar la conclusión del presente ciclo escolar ni comparte la medida anunciada por la SEP para concluir el ciclo escolar el 5 de junio.

“En Jalisco comprendemos el impacto negativo que los ajustes propuestos por la SEP pueden representar en los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes así como para la organización de las familias; por ello, la postura del Gobierno de Jalisco ha sido mantener vigente el calendario estatal que concluye clases el 30 de junio”, planteó el dependencia.

SUSPENDERÁN CLASES DURANTE LOS PARTIDOS

La Secretaría de Educación de Jalisco explicó que la única adecuación contemplada consiste en suspender clases presenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara durante los cuatro días en que habrá partidos del Mundial 2026 en la ciudad.

Según el Gobierno estatal, la medida busca atender problemas logísticos y de movilidad derivados del torneo internacional, priorizando la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa.

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El pronunciamiento se da luego del anuncio de la SEP de anticipar el cierre del calendario escolar en todo el país, incluso en aquellas entidades que no son mundialistas.

Aunque Jalisco dijo coincidir en que docentes tengan mayores periodos de descanso, consideró que cambios de último momento “no favorecen a la adecuada organización escolar”.

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