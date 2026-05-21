Rechaza Sheinbaum nexo del narco con elección en Morelos en 2024

CDMX-Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró ayer que el Cártel de Sinaloa financió campañas en al menos ocho municipios de Morelos para infiltrar Ayuntamientos y obtener protección institucional, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que pueda concluirse que el crimen organizado intervino en las elecciones de 2024. La mandataria sostuvo que las investigaciones federales únicamente acreditan, hasta ahora, presuntos vínculos de dos Alcaldes y funcionarios municipales con la delincuencia organizada, pero no que esa relación existiera desde el proceso electoral.

- ¿El caso de Morelos evidencia que el crimen organizado estuvo involucrándose en elecciones?, se le preguntó. - “No, no se demuestra eso, se demuestra que hay dos alcaldes y algunos de las personas que trabajan ahí que fueron denunciadas y que en este momento presuntamente tienen vínculos con la delincuencia organizada”, respondió.

RECHAZA EXTENDER CONCLUSIONES La Jefa del Ejecutivo rechazó extender las conclusiones de la investigación federal a una presunta infiltración del narco en las campañas políticas de Morelos y sostuvo que esa interpretación no puede sostenerse con la información presentada hasta ahora por la FGR. “Eso es porque no se puede extender una hipótesis frente a lo que ocurrió, puede ser una hipótesis tuya o una interpretación tuya”, afirmó.

Sheinbaum también puso en duda que pueda concluirse que dichos vínculos existían desde antes de las elecciones municipales de 2024. “Si eso ocurrió desde las elecciones o no, pues no sabemos ¿verdad?”, expresó. NEXO CRIMEN Y POLÍTICOS Ayer, el Fiscal Especializado en Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, sostuvo que el Cártel de Sinaloa financió campañas políticas en al menos ocho municipios de Morelos para conseguir protección institucional y operar con libertad delitos como extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo. El funcionario aseguró que las investigaciones permitieron detectar una red de cooptación de Alcaldes y funcionarios municipales encabezada por Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, identificado como operador de esa organización criminal en la entidad. La presidenta insistió en que la indagatoria federal sólo permite afirmar, por ahora, que existen funcionarios municipales investigados por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

“En este momento, ya como presidentes municipales, y algunas personas que trabajaban con ellos, se supo por denuncia e investigación que había vínculos con la delincuencia”, sostuvo. CAPTURAN A SEIS EN MORELOS La FGR informó ayer la captura de seis personas, entre ellas Alcaldes, ex Ediles, ex candidatos y funcionarios municipales de Cuautla, Atlatlahucan y Yecapixtla, acusados de delincuencia organizada y de colaborar con grupos criminales ligados a actividades de extorsión.

Entre los detenidos están el Alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro; la ex candidata Arisbel Rubí Vázquez Amaro, “La Jefa”; el ex Edil de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, así como funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla. De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones derivaron de denuncias ciudadanas por amenazas, cobro de piso y extorsiones en municipios del oriente de Morelos, una región donde también operan grupos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), células de la Familia Michoacana y remanentes de Los Rojos.

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