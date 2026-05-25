Reforma judicial rompe confianza de inversionistas, denuncian expertos

CDMX.- La reforma al sistema judicial generó incertidumbre y mermó la confianza de los inversionistas, porque los proyectos no solamente llegan por la ubicación geográfica. Durante el la “Cumbre de grandes empresas, decisiones empresariales en un entorno de alta incertidumbre”, que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez, dijo que la reforma al sistema judicial impactó negativamente la llegada de proyectos de inversión.

Además del entorno actual, “tenemos otra serie de piedras en el camino para la inversión, una es esta reforma (del sistema judicial) que de verdad fue hecha como para desincentivar la inversión en México...” Añadió que “es increíble, por decir, que aquello que más o menos te funcionaba bien, aunque requería correcciones lo destruyes, porque eso fue una destrucción.”

FALTA CERTEZA JURÍDICA

Expuso que los cambios podrían llevar a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a realizar un congelamiento de cuentas sin control que perjudicará a las empresas. Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, dijo que hay inversiones detenidas por falta de certeza jurídica, por insuficiencia energética, obstáculos regulatorios y falta de condiciones para operar con estabilidad.

Durante su intervención dijo que “las inversiones no llegan únicamente por la ubicación geográfica. Los capitales llegan donde existe confianza, llegan donde hay certeza jurídica, llegan donde las reglas son claras y las instituciones generan estabilidad”.

CONFIANZA DEPENDE DE FORTALEZA INSTITUCIONAL Expuso que México es el principal socio de Estados Unidos con un gran comercio entre ambos y agregó que los une un acuerdo comercial, pero “ningún tratado comercial sustituye las condiciones internas en un país que necesita atraer inversión y generar crecimiento sostenido”. Sierra añadió que “la confianza empresarial depende de la fortaleza institucional, depende del respeto al Estado de derechos. Depende de la autonomía de las instituciones, del cumplimiento de contratos y de la certeza regulatoria. México no puede desperdiciar la oportunidad más importante de las últimas décadas”.

Para la directora general de México Evalúa, Mariana Campos, se fueron “debilitando las instituciones, con la reforma judicial junto con otras reformas constitucionales”. EL T-MEC ES INCIERTO Expuso que a eso se le suma que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es incierto, está “la amenaza de la calificación (de las calificadoras de riesgo) y ahí es donde también hay una reiteración de qué se rompe la confianza de largo plazo de México y la manera de aterrizar eso en el sistema financiero es perdiendo el grado de inversión”. Dijo que, con las reformas realizadas desde el sexenio pasado, además de las decisiones como la cancelación del aeropuerto, “se rompió la confianza en el futuro por eso no hay inversión”.

“Las reformas derramaron la gota del vaso” y, ahora, se debe evitar perder el grado de inversión porque recuperarla tomará una década o pueden pasar 30 0 40 años, explicó. Por otra parte, la directora del Observatorio Ibero del Sistema de Justicia, Ana Laura Magaloni, dijo que el sistema judicial anterior solamente sirvió para quienes “tenían dinero y abogados”, sin embargo, “no construimos un sistema que cache la caída del sistema anterior”.

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