Reginaldo Sandoval reitera respaldo a Raúl Morón en Michoacán

CDMX.- El comisionado político del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, y coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, reiteró públicamente su respaldo a Raúl Morón Orozco para buscar la candidatura en la entidad michoacana. A través de un mensaje emitido en su cuenta oficial de X, el líder petista dejó en claro que para su partido las definiciones internas de la coalición todavía no están cerradas.

“Felicito a mi compañero @raulmoronO, quien se mantiene en el proceso de la Cuarta Transformación en Michoacán. Desde el PT refrendamos que es nuestro Coordinador Estatal de Afiliación y reiteramos nuestro respaldo: lo acompañan la verdad, la razón, los principios y la justicia de nuestro movimiento”, manifestó Sandoval Flores.

PREVALECE LA TENSIÓN POLÍTICA CON MORENA El posicionamiento ocurre en un contexto de tensión política entre Morena y el PT, debido a que Morena ya realizó la designación formal de su propio coordinador electo para la entidad, un cargo que no recayó en la figura de Morón Orozco, sino de Carlos Torres Piña. Por lo anterior, la cúpula estatal del PT optó por hacer pública su inconformidad con dicho nombramiento, argumentando que la militancia de izquierda en el estado mantendrá su propia ruta de movilización.

En su publicación, Sandoval Flores insistió de manera directa en que las negociaciones y los plazos de la alianza tripartita siguen abiertos de cara a los próximos meses. “El proceso aún no concluye. Respetamos sus tiempos y, en respuesta al llamado de Raúl Morón, nuestra militancia y nuestras estructuras estamos listas para caminar las calles y el territorio, escuchar al pueblo y defender las convicciones que nos unen”, escribió.

SANDOVAL MANDA MENSAJE A LAS BASES FUNDADORAS DEL MOVIMIENTO Finalmente, el diputado federal envió un mensaje a las bases fundadoras del movimiento fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, apelando a la unidad social por encima de las designaciones “cupulares” de la dirigencia nacional morenista.

“Tengo la certeza de que la fuerza obradorista también arropará a Raúl Morón por su congruencia y lealtad a la transformación. Rumbo a la etapa de noviembre, seguiremos organizados, unidos y cerca de la gente. ¡Con Raúl Morón, seguimos a fondo por la transformación de Michoacán!”, concluyó.