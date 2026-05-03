Renuncia Héctor Yunes al PRI; asegura que ‘Alito’ se apropió del partido

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    Renuncia Héctor Yunes al PRI; asegura que ‘Alito’ se apropió del partido
    En un mensaje difundido en sus redes sociales, el ex candidato a la Gubernatura del Estado aseguró que el PRI más que un dirigente nacional, tiene un dueño. FOTO: Cuartoscuro Mario Jasso
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por Reforma

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Yunes Landa señaló que su renuncia obedece a que “con Alejandro Moreno, el partido, en lugar de dirigente, tiene dueño”

CDMX.-Tras acusar que Alejandro Moreno, “Alito”, se apropió del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado local veracruzano, Héctor Yunes, anunció que renunció a su militancia en este instituto político.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el ex candidato a la Gubernatura del Estado aseguró que el PRI más que un dirigente nacional, tiene un dueño.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-lanza-advertencia-sobre-eu-la-ultima-vez-se-llevaron-mas-de-la-mitad-del-territorio-OC20444486

“Mi renuncia obedece a que el partido hoy se encuentra secuestrado por un personaje impresentable que pretende seguir decidiendo por décadas el futuro del PRI. Alejandro Moreno no solo ha fracturado al partido, sino que ha alejado a sus más distinguidos militantes, reduciendo al PRI a una minoría sin proyecto ni futuro”, acusó en un video.

MILITÓ 45 AÑOS EN EL PRI

Yunes, quien ha sido también diputado federal y senador de la República, indicó que fue militante del PRI durante 45 años.

“Mi renuncia obedece a que con Alejandro Moreno, el partido, en lugar de dirigente, tiene dueño”, enfatizó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ariadna-montiel-asume-la-dirigencia-nacional-de-morena-PF20439699

Yunes consideró que con Moreno al frente, el PRI se encuentra extraviado y en una ruta incierta que lo podría conducir a la extinción.

En el Congreso veracruzano, Yunes pertenece al Grupo Legislativo Mixto “Veracruz nos une”, conformado por una legisladora panista y dos priistas.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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