Renuncia Héctor Yunes al PRI; asegura que ‘Alito’ se apropió del partido

CDMX.-Tras acusar que Alejandro Moreno, “Alito”, se apropió del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado local veracruzano, Héctor Yunes, anunció que renunció a su militancia en este instituto político. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el ex candidato a la Gubernatura del Estado aseguró que el PRI más que un dirigente nacional, tiene un dueño.

“Mi renuncia obedece a que el partido hoy se encuentra secuestrado por un personaje impresentable que pretende seguir decidiendo por décadas el futuro del PRI. Alejandro Moreno no solo ha fracturado al partido, sino que ha alejado a sus más distinguidos militantes, reduciendo al PRI a una minoría sin proyecto ni futuro”, acusó en un video. MILITÓ 45 AÑOS EN EL PRI Yunes, quien ha sido también diputado federal y senador de la República, indicó que fue militante del PRI durante 45 años. “Mi renuncia obedece a que con Alejandro Moreno, el partido, en lugar de dirigente, tiene dueño”, enfatizó.

Yunes consideró que con Moreno al frente, el PRI se encuentra extraviado y en una ruta incierta que lo podría conducir a la extinción. En el Congreso veracruzano, Yunes pertenece al Grupo Legislativo Mixto “Veracruz nos une”, conformado por una legisladora panista y dos priistas.

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