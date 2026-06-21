Se quedan sin clases 355 mil estudiantes este lunes en Zacatecas y Guerrero

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    Se quedan sin clases 355 mil estudiantes este lunes en Zacatecas y Guerrero
    Mañana los profesores integrantes del magisterio disidente sesionarán en Asamblea Estatal para definir la reanudación de labores Cuartoscuro

Maestros condicionan retorno a los “beneficios” que obtengan el lunes durante la mesa de trabajo tripartita

CDMX.- A pesar de que la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decretó un receso de la huelga nacional, las secciones de Zacatecas y Guerrero, decidieron mantener la suspensión de clases, al menos por este lunes.

Con ello, 355 mil 237 estudiantes no tendrán la posibilidad de volver a las aulas mañana, en medio de un momento crítico para el calendario escolar, al que le quedan únicamente 18 días hábiles.

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De acuerdo con el último balance que presentó la Secretaría de Educación Pública (SEP), en Guerrero, el paro de labores afecta a 134 mil 382 alumnos, con el cierre de mil 559 escuelas; mientras que en Zacatecas, impacta a 220 mil 855 alumnos, paralizando a la mitad de los planteles educativos.

De acuerdo con información que proporcionó el líder de la Sección 34, en Zacatecas, mañana los profesores integrantes del magisterio disidente sesionarán en Asamblea Estatal para definir la reanudación de labores, que se perfila sea hacia el martes 22 de junio.

Esto obligaría a que en 17 días las escuelas del norte del País agremiadas a la CNTE culminen el ciclo escolar.

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”Ya están ideando cómo resarcir el tiempo que estuvimos ausentes de las aulas, por ejemplo, llevar el Consejo Técnico Escolar (CTE) del próximo viernes a contraturno, para dar clases en horario habitual”, dijo a este medio.

CONDICIONAN RETORNO A LAS AULAS

En tanto, integrantes de la Comisión Política de la CETEG, dijeron que el retorno a las aulas está condicionado a los “beneficios” que obtengan para el magisterio mañana, durante la mesa de trabajo tripartita.

Para ello, también organizan una marcha que partirá a las 9:00 horas, del punto conocido como “El Caballito”, ubicado sobre avenida Insurgentes.

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Por su parte, el líder de la Sección 9, en la Ciudad de México, Pedro Hernández, se limitó a asegurar que cerrarán el ciclo escolar a tiempo.

Sin embargo, con el retorno a las actividades de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Zacatecas, se concretaría que un millón 55 mil 222 alumnos asistan a clases este lunes.

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