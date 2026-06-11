Se sextuplica rezago de carpetas en fiscalías estatales

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    Se sextuplica rezago de carpetas en fiscalías estatales
    Las fiscalías estatales mantienen un alto nivel de rezago de sus casos en la última década. Reforma

Entre 2016 y 2024, las entidades de procuración de justicia aceleraron con los casos que no han resuelto

CDMX.- El rezago en el desahogo de casos en las Fiscalías del País se sextuplicó entre 2016 y 2024, al pasar de 442 mil a 2.6 millones por concluir, al cierre del año, advierte un informe de México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann.

El informe Radiografía de las Fiscalías en México señala que el rezago se disparó con la entrada en vigor de la reforma que instauró el sistema acusatorio a nivel nacional.

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“La ausencia de metas para resolver más casos de los que inician ese mismo año y de proyecciones para atender el aumento de demanda de servicios, promueven una constante acumulación del rezago”, alerta el informe que ayer se dio a conocer.

La cifra de casos sin concluir, señala, no incluye los casos enviados a “archivo temporal”, más de un tercio, 34.2 por ciento de los iniciados, y que la mayoría permanece en ese estatus hasta su prescripción. La proporción se eleva a 74.5 y 76 por ciento en Oaxaca y Jalisco.

“Los datos sugieren que el archivo temporal, lejos de ser una figura excepcional, se ha convertido en un componente estructural operativo, lo que plantea la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión y evaluaciones periódicas para evitar su uso discrecional y garantizar que no se traduzca en impunidad de facto”, apunta.

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En otro 23.9 por ciento de los casos iniciados se determina el no ejercicio de la acción penal.

“Para combatir el rezago, se pueden implementar medidas como el análisis del archivo temporal para conectar casos que den pie a la apertura de nuevas líneas de investigación”, plantea el informe.

Existen además, señala, otras salidas que ofrece el sistema acusatorio que podrían contribuir a la disminución del rezago, como los criterios de oportunidad, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), o la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado, dependiendo de la entidad.

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México Evalúa advierte, por otra parte, sobre la baja eficiencia en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas por las Fiscalías. En Guerrero, ejemplifica, sólo se ejecuta el 2.1 por ciento de dichas órdenes.

“Para las víctimas, una orden no ejecutada equivale a una promesa incumplida. Desde la perspectiva de las Fiscalías, la acumulación de mandamientos judiciales pendientes refleja problemas de coordinación, déficit operativo o debilidad territorial”, remarca.

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