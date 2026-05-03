Senador asegura que Sheinbaum podría visitar Sinaloa este lunes

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    Senador asegura que Sheinbaum podría visitar Sinaloa este lunes
    Este fin de semana, la presidenta Sheinbaum dijo durante su gira en Palenque, Chiapas, que hasta el lunes ofrecería un pronunciamiento sobre la licencia de Rocha. FOTO: Cuartoscuro Moisés Pablo Nava

Mario Zamora reveló información sobre esta posible visita durante una mesa de debate en un diario sinaloense

CDMX.-La presidenta Claudia Sheinbaum podría visitar Sinaloa este lunes 4 de mayo, justo después de que el Gobernador morenista Rubén Rocha solicitó licencia en medio de acusaciones de narcotráfico, aseguró el senador del PRI, Mario Zamora.

Zamora reveló información sobre esta posible visita durante una mesa de debate en el periódico “El Debate”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/alcalde-se-despide-de-morena-y-pide-unidad-ante-acusaciones-contra-rocha-JC20445480

Apenas este fin de semana, en específico el sábado pasado, la Presidenta Sheinbaum dijo durante su gira en Palenque, Chiapas, que hasta el lunes ofrecería un pronunciamiento sobre la licencia de Rocha.

YA NO HAY CORRUPCIÓN: SHEINBAUM

Zamora advirtió que la crisis por la que actualmente atraviesa el estado y ante la mirada de Estados Unidos, todos los actores políticos deben actuar con responsabilidad.

Este domingo, en Atenco, Estado de México, la Mandataria federal aseguró que en su Gobierno no hay corrupción.

https://vanguardia.com.mx/noticias/montiel-rechaza-que-programas-sociales-sean-usados-por-morena-BC20445370

“Donde hubo corrupción, hoy nos presentamos ante ustedes por honestidad”, afirmó durante la restitución de tierras a pobladores de la comunidad.

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