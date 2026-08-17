Sheinbaum reconoce que Mexicana aún no llega a punto de equilibrio

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    Sheinbaum reconoce que Mexicana aún no llega a punto de equilibrio
    Dijo que alcanzará su punto de equilibrio hasta que cuente con los 20 aviones Embraer adquiridos por el Gobierno. Presidencia

La mandataria informó que Mexicana de Aviación todavía requiere recursos públicos para su operación

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que Mexicana de Aviación todavía requiere recursos públicos para su operación y que alcanzará su punto de equilibrio hasta que cuente con los 20 aviones Embraer adquiridos por el Gobierno.

La mandataria sostuvo que el subsidio fue previsto desde el inicio del proyecto y que una flota menor mantiene altos costos de operación.

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“En efecto, hay una parte que se le da, pero así fue planeado desde el principio y en unos años va a llegar a su punto de equilibrio, ya cuando estén los 20 aviones aquí”, afirmó.

“Cuando tienes una flota menor, pues tienes todavía costos de operación, pero cuando lleguen los 20 va a llegar a su punto de equilibrio, de tal manera que con el ingreso de los boletos pueda operar perfectamente”.

SHEINBAUM JUSTIFICA TARIFAS DE MEXICANA

Sheinbaum justificó la operación de la empresa con tarifas menores a las de las aerolíneas comerciales y con rutas que, aseguró, no son atendidas por compañías privadas.

“Además, pues no está pensando en las ganancias, sencillamente en cubrir los costos de operación y mantenimiento. Entonces, los boletos son mucho más baratos y da una opción muy importante que de otra manera las aerolíneas comerciales no tendrían”, señaló.

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En julio de 2025, al recibir la primera aeronave Embraer E195-E2, la Presidenta afirmó que la compra de 20 equipos daría a Mexicana “la consolidación” para volar a más destinos y aseguró que la empresa tenía un plan de negocios rentable.

EQUILIBRIO FINANCIERO SE ALCANZARÁ “EN EL MEDIANO PLAZO

El calendario anunciado entonces contemplaba la entrega de cinco aeronaves en 2025, siete en 2026 y las ocho restantes en 2027. La flota incluye 10 aviones E190-E2, con capacidad para 108 pasajeros, y 10 E195-E2, con 132 asientos.

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El programa institucional de la Aerolínea del Estado Mexicano proyecta que el equilibrio financiero se alcanzará en el mediano plazo y prevé ingresos por 3 mil 854 millones de pesos para 2030, frente a los 376.9 millones registrados en 2024.

Mexicana inauguró en julio una ruta entre el AIFA y Hermosillo, Sonora, con seis frecuencias semanales, la número 18 de la empresa.

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