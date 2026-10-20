Subsecretaria de Hacienda justifica endeudamiento previsto para 2027; ‘es manejable y no compromete las finanzas’

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    Subsecretaria de Hacienda justifica endeudamiento previsto para 2027; ‘es manejable y no compromete las finanzas’
    María del Carmen Bonilla Rodríguez defendió ante senadores de Morena y del Partido del Trabajo la solidez de la economía mexicana. Cuartoscuro

Bonilla Rodríguez argumentó que permitirá impulsar inversiones productivas para atraer capital extranjero y fortalecer la recaudación

CDMX.- La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez, defendió ante senadores de Morena y del Partido del Trabajo la solidez de la economía mexicana y sostuvo que el endeudamiento previsto para 2027 es manejable y no compromete las finanzas públicas.

De acuerdo con la versión de algunos legisladores, durante la reunión, que se llevó a cabo a puerta cerrada, la funcionaria argumentó que el endeudamiento permitirá impulsar inversiones productivas en infraestructura para atraer capital extranjero y fortalecer la recaudación.

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Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de esta última comisión, afirmó que uno de los aspectos que más lo convencieron fue la explicación sobre el destino de la deuda y su posible efecto en el crecimiento económico.

“El endeudamiento se justifica cuando se canaliza a infraestructura, logística y energía, condiciones necesarias para facilitar la llegada de inversiones extranjeras”, señaló.

RECURSOS PUEDEN GENERAR “UN CÍRCULO VIRTUOSO”

El senador veracruzano defendió que esos recursos pueden generar un círculo virtuoso con más inversión, mayor actividad económica, incremento en el pago de impuestos y, por consiguiente, más ingresos para el Estado, por lo que rechazó que la deuda represente por sí misma un riesgo para las finanzas nacionales, pues se mantiene dentro de parámetros manejables.

Huerta Ladrón de Guevara señaló que el debate del paquete económico no debe reducirse a un trámite legislativo, sino servir para confrontar dos proyectos de país y distintas visiones sobre el papel del Estado y el destino de los recursos públicos.

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Dijo que la discusión en comisiones y el pleno deberá sustentarse en datos actuales, frente a las críticas de la oposición sobre la situación financiera nacional.

En materia fiscal, el legislador destacó que una de las prioridades será ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión y cerrar mecanismos que permiten a determinadas empresas reportar pérdidas durante años sin pagar impuestos.

MEJORAR LA RECAUDACIÓN SIN RECURRIR A MAYOR DEUDA

Consideró que la digitalización y los cambios incluidos en el paquete económico pueden mejorar la recaudación sin recurrir a un mayor endeudamiento.

El senador también mencionó como elementos favorables el comportamiento de la actividad económica, la estabilidad de las tasas de interés, la disponibilidad de crédito, la inflación contenida y la paridad del peso frente al dólar.

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Añadió que las perspectivas de un acuerdo comercial con Estados Unidos contribuyen al optimismo sobre el entorno económico.

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