Toman maestros plazas en Oaxaca y casetas en Chiapas

CDMX.-Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron centros comerciales en Oaxaca y liberaron casetas de peaje en Chiapas para dar paso libre y realizar boteos. Las bases magisteriales disidentes radicalizaron sus medidas de presión ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal respecto a sus demandas centrales, como la abrogación de la reforma educativa y la cancelación de la Ley del ISSSTE de 2007.

En Oaxaca, integrantes de la Sección 22 iniciaron desde las 7:00 de la mañana un bloqueo generalizado en los centros comerciales y tiendas departamentales de la zona metropolitana y diversas regiones de la entidad. La movilización se diseñó como un boicot al cierre del Hot Sale 2026, el evento de comercio más importante de la temporada.

BLOQUEAN ACCESOS A PLAZAS COMERCIALES Los docentes se apostaron en los accesos de plazas como Macroplaza, Plaza Oaxaca, Plaza Bella, Plaza del Valle, y en sucursales de cadenas de autoservicio en la periferia capitalina y en las regiones, Valles Centrales, el Istmo, Costa y Mixteca. En tanto, el magisterio chiapaneco adscrito a la Sección 7 liberó tres casetas de peaje de las 9:00 a las 14:00 horas.

Los docentes tomaron el control de la plaza de cobro de Chiapa de Corzo, en la vía que conecta con San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, además de los puntos de peaje ubicados en las carreteras Arriaga-Ocozocoautla y Ocuilapa. Durante esta protesta, los maestros permitieron el libre paso de los automovilistas a cambio de una cooperación voluntaria fija de 50 pesos.

DEFINIRÁN NUEVAS ACCIONES DE PROTESTA Los recursos económicos recaudados se destinarán al financiamiento de autobuses y viáticos necesarios para trasladar a nuevos contingentes hacia el plantón permanente en la Ciudad de México. Las dirigencias sindicales advirtieron que, de no conseguir una mesa de negociación resolutiva con el Ejecutivo federal, las asambleas estatales programadas para las próximas horas definirán nuevas acciones de protesta que podrían derivar en cierre de oficinas gubernamentales y bloqueos carreteros indefinidos.

En Chiapas, los profesores aseguraron que las movilizaciones mantienen sin clases a más de un millón de alumnos del nivel básico.

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