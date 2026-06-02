Notifica México intención de prorrogar el T-MEC por 16 años

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    Notifica México intención de prorrogar el T-MEC por 16 años
    Ebrard afirmó que a casi seis años de la entrada en vigor del T-MEC, México reafirma su compromiso con la prosperidad de América del Norte. Cuartoscuro

Esta postura se suma a la de Canadá, quien también presentó una petición en el mismo sentido

CDMX.- México notificó, a través de una carta, a Estados Unidos y Canadá su intención de prorrogar por 16 años el T-MEC, aseguró el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Esta postura se suma a la de Canadá, quien también presentó una petición en el mismo sentido.

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“Evidentemente ya lo hicimos, México está en la intención, en la postura de que hay que extender, el Tratado va a estar vigente durante muchos años pero quisiéramos que se extendiera por otros 16 años”, manifestó, en conferencia conjunta con Carlos Cuerpo, ministro de Economía de España.

REAFIRMA EBRARD COMPROMISO DE MÉXICO

En la carta, fechada ayer, Ebrard afirmó que a casi seis años de la entrada en vigor del T-MEC, México reafirma su compromiso con la prosperidad de América del Norte.

“Continuar este crecimiento económico solo se dará dando certidumbre a los inversionistas que buscan nuestra fortaleza de mercado.

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“Por ende, la posición de México es de extender el Tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo y en consenso, a las tres naciones”, dijo el secretario.

CONSULTAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO

La carta, enviada a Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos y a Dominic LeBlanc, presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable de Comercio, se específica que México llevó a cabo consultas entre el sector productivo, en las cuales se reflejo una percepción positiva del Tratado.

Según la misiva, el T-MEC es un instrumento que propicia la estabilidad y certeza jurídica.

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“Los sectores consultados manifestaron su apoyo a la extensión del Tratado, reconocieron las ventajas del mismo, abogaron por la preservación del libre comercio y la eliminación de los aranceles contenidos bajo la sección 232 y otras medidas no arancelarias, así como la importancia de fortalecer la residencia de las cadenas de suministro frente a los cambios globales y comerciales”, advirtió Ebrard en la carta.

REVISAN DISPOSICIÓN DE EU

Por otro lado, durante la conferencia, Ebrard mencionó que están revisando la disposición que Estados Unidos publicó con respecto a la reducción a los aranceles al acero y al aluminio, la cual, puede ser positivo, manifestó.

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“Respecto al acero, aluminio, ayer el presidente Trump y USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) publicó una disposición al respecto. Ya la estamos revisando en detalle con la industria.

“En síntesis, es una reducción en tasas de las tarifas, o en proporción de las tarifas, o aranceles, y estimamos que el efecto puede ser positivo. Es en donde tenemos hasta hoy el análisis, porque hay que revisar muchos supuestos junto con la industria del acero, aluminio y cobre”, comentó.

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