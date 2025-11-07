Tras ejecución de Carlos Manzo, alcaldes de Nuevo León no han solicitado reforzar su seguridad: SSP

MONTERREY, NL.- Ante las condiciones distintas de seguridad que prevalecen en Nuevo León, sus alcaldes no han solicitado reforzar su seguridad, pese al reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Así lo dio a conocer, el secretario de Seguridad estatal (SSP), Gerardo Escamilla, este viernes, en rueda de prensa.

“No hemos recibido ninguna solicitid de seguridad extra”, indicó el funcionario estatal.

Precisó que todos los alcaldes cuentan con capacidades institucionales para su seguridad personal.

“Pero sí debemos informar que todos los alcaldes cuentan con capacidades institucionales para que a través de sus propias policías municipales cuenten con seguridad personal, algunos de estos cuentan con seguridad tanto de Guardia Nacional, algunos alcaldes de zonas rurales cuentan también con seguridad de la Defensa, otros con seguridad de Fuerza Civil”, detalló.

SEGURIDAD EN NUEVO LEÓN

Resaltó que Nuevo León mantiene unas condiciones de seguridad distintas a las de Michoacán.

“Nuevo León tiene unas condiciones distintas de seguridad a las que lamentablemente sucedieron al sur del país”, destacó.