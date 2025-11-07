Tras ejecución de Carlos Manzo, alcaldes de Nuevo León no han solicitado reforzar su seguridad: SSP

México
/ 7 noviembre 2025
    Tras ejecución de Carlos Manzo, alcaldes de Nuevo León no han solicitado reforzar su seguridad: SSP
    Ante condiciones de seguridad que prevalecen en Nuevo León, sus alcaldes no han solicitado reforzar su seguridad, pese al reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. FOTO: ARCHIVO/ PEDRO ANZA/CUARTOSCURO

Precisó que ediles cuentan con capacidades institucionales para su seguridad personal

MONTERREY, NL.- Ante las condiciones distintas de seguridad que prevalecen en Nuevo León, sus alcaldes no han solicitado reforzar su seguridad, pese al reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Así lo dio a conocer, el secretario de Seguridad estatal (SSP), Gerardo Escamilla, este viernes, en rueda de prensa.

“No hemos recibido ninguna solicitid de seguridad extra”, indicó el funcionario estatal.

Precisó que todos los alcaldes cuentan con capacidades institucionales para su seguridad personal.

“Pero sí debemos informar que todos los alcaldes cuentan con capacidades institucionales para que a través de sus propias policías municipales cuenten con seguridad personal, algunos de estos cuentan con seguridad tanto de Guardia Nacional, algunos alcaldes de zonas rurales cuentan también con seguridad de la Defensa, otros con seguridad de Fuerza Civil”, detalló.

SEGURIDAD EN NUEVO LEÓN

Resaltó que Nuevo León mantiene unas condiciones de seguridad distintas a las de Michoacán.

“Nuevo León tiene unas condiciones distintas de seguridad a las que lamentablemente sucedieron al sur del país”, destacó.

También indicó que en Nuevo León la mesa de seguridad sesiona de manera diaria y de forma mensual se tienen reuniones con las y los alcaldes del estado para compartir información y ver las necesidades que se tienen.

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió el pasado 1 de noviembre durante un evento público en el marco de la celebración del Festival de las Velas.

Temas


Inseguridad
Seguridad
homicidios

Localizaciones


Nuevo León
México

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

