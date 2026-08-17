Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de ‘Los Deltas’

CDMX.- Un juez vinculó a proceso a Erick “N”, Jeremy “N”, Jesús “N”, Genaro “N” y Ángel “N”, a quienes se les relaciona con “Los Deltas”, célula violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Integrantes del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó datos de prueba y se obtuvo por parte de un juzgador la vinculación a proceso en contra de Erick “N” por su probable participación en los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos, exclusivo de las Fuerzas Armadas.

También impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y cuatro meses de plazo para la investigación complementaria. Este sujeto fue detenido en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante la ejecución de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Mirador del Sol, en Zapopan, Jalisco. En esa acción aseguraron armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

DETENIDOS QUEDARON INTERNOS EN PUENTE GRANDE Por otra parte, personal de Ministerio Público Federal expuso los datos de prueba y el juez vinculó a proceso a Jeremy “N”, Jesús “N”, Genaro “N” y Ángel “N”, por su posible participación en los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como posesión simple de ketamina. El juzgador les impuso prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para el cierre de investigación.

Durante una diligencia de cateo, Jeremy “N”, Jesús “N”, Genaro “N” y Ángel “N” fueron detenidos en flagrancia por la SSPC, en un domicilio ubicado en los Arcos de Guadalupe, Zapopan, donde las autoridades aseguraron narcóticos y armas de fuego. Todos los imputados quedaron internos en el Centro Preventivo de Reinserción Social de Puente Grande, en Jalisco.