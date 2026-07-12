Violento fin de semana en Guadalajara deja 2 muertos y 4 heridos

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    Violento fin de semana en Guadalajara deja 2 muertos y 4 heridos
    El caso más reciente sucedió en un bar de la Colonia La Penal, en Guadalajara. Cuartoscuro

Paramédicos confirmaron la muerte de un empleado del bar, quien tenía 27 años y presentaba un impacto de bala en el rostro

GUADALAJARA, JAL.- En distintas agresiones con arma de fuego, dos personas murieron y cuatro más resultaron lesionadas entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

El caso más reciente sucedió en un bar de la Colonia La Penal, en Guadalajara.

Alrededor de las 2:30 horas del sábado, policías municipales acudieron al negocio ubicado en el cruce de las calles Francisco Sarabia y Obregón, donde encontraron a tres personas con impactos de bala.

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Paramédicos confirmaron la muerte de un empleado del bar, quien tenía 27 años y presentaba un impacto de bala en el rostro.

RIÑA EN UN BAR

Además, una clienta de 26 años sufrió una herida en el abdomen y fue trasladada a recibir atención médica. Por otra parte, un mesero, también de 27 años, sufrió un impacto en el pómulo, con salida por el cuello, y llegó por sus propios medios a un puesto de socorro.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro sujetos presuntamente intentaron retirarse sin pagar la cuenta, lo que derivó en una discusión con trabajadores del lugar. Durante la riña, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó.

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Oficiales detuvieron a Rafael “N”, de 41 años, señalado como portador del arma, la cual fue asegurada junto con tres casquillos. Sus tres acompañantes, de 30, 35 y 46 años, quedaron a disposición de la autoridad para rendir su declaración.

MATAN A TIROS A JOVEN

Por otro lado, durante las últimas horas del viernes, un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado a tiros en el cruce de 16 de Septiembre y 14 de Febrero, en la Colonia La Cofradía, en Tlaquepaque.

Policías localizaron a la víctima con impactos de bala en el cráneo y paramédicos confirmaron su muerte.

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En el mismo ataque, una mujer de 23 años resultó lesionada en un brazo. Ella fue llevada al domicilio de sus familiares y posteriormente trasladada por paramédicos a la Clínica 14 del IMSS.

BALEAN A HOMBRE EN TLAQUEPAQUE

Además, un hombre de 28 años fue baleado en el cruce de Constitución y Carbonera, en la Colonia Cerro del Cuatro, también en Tlaquepaque.

La víctima presentaba una herida en el brazo izquierdo, a la altura de la muñeca. Declaró ante las autoridades que escuchó alrededor de cinco disparos antes de resultar herido, aunque dijo desconocer las características de los agresores.

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En los tres casos, agentes del Ministerio Público quedaron a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos.

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