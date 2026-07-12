Alerta Protección Civil por lluvias intensas en 14 estados del país; hay riesgo de inundaciones y deslaves

CDMX.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población extremar precauciones ante las lluvias persistentes que afectan diversas regiones del país, al advertir que la saturación de los suelos ha incrementado el riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves y deslizamientos de laderas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se esperan lluvias de entre 75 y 150 milímetros en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, entidades donde se prevén las precipitaciones de mayor intensidad.

Además, se pronostican lluvias de 50 a 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas y Tabasco. También se esperan precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros en Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México, así como chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Baja California Sur y Aguascalientes se prevén lluvias aisladas.

RIESGO DE INUNDACIONES URBANAS Protección Civil alertó que las lluvias acumuladas durante las últimas semanas han elevado la humedad del suelo, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones urbanas, desbordamientos de ríos y arroyos, encharcamientos y deslaves, especialmente en zonas montañosas. El organismo recomendó no cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo, debido a que la corriente puede arrastrar personas y automóviles.

Asimismo, pidió a quienes viven en laderas mantenerse atentos a señales de inestabilidad, como grietas en el terreno, inclinación de árboles o postes, filtraciones de agua y ruidos inusuales, y reportarlas de inmediato a las autoridades.

ACTIVAR PLAN NACIONAL La CNPC también llamó a conducir con precaución, reducir la velocidad y evitar transitar por zonas con acumulación de agua o baja visibilidad. Como medida preventiva, exhortó a las familias a actualizar su Plan Familiar de Protección Civil, preparar una mochila de emergencia, identificar rutas de evacuación y ubicar el refugio temporal más cercano.

La dependencia informó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil.

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