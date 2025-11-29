‘Nunca más calladitas’: Sheinbaum enfrenta comentarios misóginos y celebra apoyo de mujeres

Noticias
/ 29 noviembre 2025
    ‘Nunca más calladitas’: Sheinbaum enfrenta comentarios misóginos y celebra apoyo de mujeres
    La presidenta enfatizó que las mujeres ya no deben ser silenciadas. “Nunca más calladitas las mujeres en México. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Mujeres

Quintana Roo

Claudia Sheinbaum

SEGOB

Desde Quintana Roo, la presidenta defendió el papel de las mujeres en la vida pública, rechazó expresiones misóginas y destacó avances en programas sociales

PLAYA DEL CARMEN, QROO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a rechazar la frase “calladita te ves más bonita”, al reprobar comentarios misóginos y reiterar que en México “es tiempo de mujeres”, además de sostener que no será debilitada por su género.

Al encabezar el evento de la Pensión Mujeres Bienestar en Puerto Morelos, Quintana Roo, la mandataria destacó que este programa social ya alcanza a más de tres millones de beneficiarias en todo el país, dirigidas a mujeres de entre 60 y 64 años.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno promete blindar carreteras tras reunión de Harfuch con cámaras del autotransporte

“Cuando estuve por aquí en campaña, dije que todas las mujeres de 60 a 64 años iban a tener un apoyo y hoy es una realidad. En nuestro país, más de tres millones de mujeres reciben este respaldo”, subrayó Sheinbaum.

La presidenta enfatizó que las mujeres ya no deben ser silenciadas. “Nunca más calladitas las mujeres en México. Nunca más que nos digan que somos menos por ser mujeres”, expresó al referirse a las nuevas políticas de género impulsadas por su gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum asegura inflación controlada y defiende que la 4T gobierna para el pueblo

En ese contexto, destacó la creación de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la construcción de Centros Libres de Violencia en cada municipio del país, así como el esfuerzo por reconocer y recuperar a las mujeres en la historia nacional.

“Hay algunos que nos critican y piensan que por ser mujeres nos vamos a debilitar. Todo lo contrario, no conocen a las mujeres: mientras más nos dicen, más nos fortalecemos”, afirmó ante simpatizantes y beneficiarias del programa.

TE PUEDE INTERESAR: Cierran frontera al cerdo español: México frena importaciones por brote sanitario en Barcelona

Durante el acto, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, reconoció la figura de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, al destacar el impacto histórico de su llegada al Poder Ejecutivo.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández, aseguró que Sheinbaum es “la mujer más importante a nivel global que en este momento está gobernando”, y llamó a respaldar el proyecto de transformación, al resaltar programas como la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y la Cartilla de Derechos.

En el mismo evento, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, afirmó que “no solo es tiempo de mujeres, sino de mujeres libres de violencia”, y aseguró que la presidenta “no está sola”. En tanto, beneficiarias como Martha Patricia agradecieron el apoyo económico y expresaron su respaldo a la mandataria. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

