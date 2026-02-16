PRI advierte ‘peligro’ por sarampión y acusa a Morena de desabasto ‘criminal’ de vacunas

CDMX.- La dirigencia nacional del PRI aseguró que el “desabasto criminal” del gobierno de Morena provocó el regreso del sarampión en México y advirtió que la falta de vacunas pone en riesgo la salud de la población.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido afirmó que, desde la llegada de Morena al gobierno, hay menos vacunas y más niños enfermos, al vincular el repunte de la enfermedad con problemas de abasto en hospitales y centros de salud.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México

En un video difundido por el PRI, el partido sostuvo que durante los gobiernos de Morena “tres de cada 10 niños” se han quedado sin su vacuna contra el sarampión, y remarcó el mensaje: “El sarampión no miente; Morena sí”.

En el mismo material aparece el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien afirmó que los de Morena “son un desastre para gobernar” y “buenísimos para hacerse ‘weyes’”, además de cuestionar “¿Ahora de quién es la culpa?”, en alusión a señalamientos sobre responsabilidades en distintos temas.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden fiesta clandestina en la que detectan menores ingiriendo alcohol, en Nuevo León

Moreno Cárdenas agregó que “Morena es un peligro para tus hijos y tu familia”, y sostuvo que el sarampión “vuelve a poner en riesgo millones de vidas” porque el “desabasto criminal” dejó sin vacunas a unidades médicas; “hoy las familias pagan su incompetencia”, dijo.

Como antecedente, el dirigente priista afirmó que en los gobiernos del PRI sí se vacunaba y planteó que “con el PRI sí había prevención y responsabilidad”, al contrastar su narrativa con la administración actual.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso por homicidio a Gaby ‘N’ tras atropellar y arrastrar a motociclista en Iztapalapa

En paralelo a ese posicionamiento, la Secretaría de Salud reportó que, hasta el 13 de febrero, se registraron 24 mil 913 casos probables de sarampión y 9 mil 478 confirmados, así como 29 defunciones, y señaló la aplicación de más de 16 millones de vacunas contra sarampión, con un llamado a revisar esquemas de vacunación.