Reclaman empresarios de EU agresividad del SAT

WASHINGTON, EU.- La principal organización de la iniciativa privada de EU, la US Chamber of Commerce, denunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado lo que aseguró son prácticas agresivas y opacas que vulneran el tratado de comercio de América del Norte (T-MEC).

En un documento presentado en el marco de las consultas públicas sobre el T-MEC abiertas por la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, en inglés), la US Chamber acusó que las acciones de la dependencia mexicana violan principios de no discriminación, predictibilidad y transparencia contenidos en el Capítulo 14.

TE PUEDE INTERESAR: SAT prepara auditorías masivas: revisará a 66 millones de contribuyentes en 2026

“Las empresas estadounidenses están cada vez más sujetas a prácticas del SAT de México que carecen de transparencia y de las debidas garantías procesales, y que no se ajustan a la legislación mexicana ni a las mejores prácticas internacionales”, dijo la US Chamber.

“Estas acciones generan alto grado de incertidumbre y riesgo de sanciones injustas, una práctica que el SAT usa para obtener ingresos adicionales”, agregó la organización que agrupa a más de 3 millones de firmas.

A sólo unos días que el USTR cierre la recepción de comentarios públicos, la US Chamber subrayó que las agresivas prácticas del organismo mexicano deben recibir “atención urgente” durante el proceso de revisión del T-MEC, que inicia en 2026, pues estas corren el riesgo de eliminar los beneficios contenidos en el tratado.