Reclaman empresarios de EU agresividad del SAT

Noticias
/ 30 octubre 2025
    Reclaman empresarios de EU agresividad del SAT
    La iniciativa privada de Estados Unidos consideró que el SAT está realizando prácticas agresivas que violan el T-MEC. Foto: Cuartoscuro

US Chamber of Commerce afirma que prácticas del fisco mexicano vulneran el tratado de comercio

WASHINGTON, EU.- La principal organización de la iniciativa privada de EU, la US Chamber of Commerce, denunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado lo que aseguró son prácticas agresivas y opacas que vulneran el tratado de comercio de América del Norte (T-MEC).

En un documento presentado en el marco de las consultas públicas sobre el T-MEC abiertas por la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, en inglés), la US Chamber acusó que las acciones de la dependencia mexicana violan principios de no discriminación, predictibilidad y transparencia contenidos en el Capítulo 14.

“Las empresas estadounidenses están cada vez más sujetas a prácticas del SAT de México que carecen de transparencia y de las debidas garantías procesales, y que no se ajustan a la legislación mexicana ni a las mejores prácticas internacionales”, dijo la US Chamber.

“Estas acciones generan alto grado de incertidumbre y riesgo de sanciones injustas, una práctica que el SAT usa para obtener ingresos adicionales”, agregó la organización que agrupa a más de 3 millones de firmas.

A sólo unos días que el USTR cierre la recepción de comentarios públicos, la US Chamber subrayó que las agresivas prácticas del organismo mexicano deben recibir “atención urgente” durante el proceso de revisión del T-MEC, que inicia en 2026, pues estas corren el riesgo de eliminar los beneficios contenidos en el tratado.

“Las prácticas agresivas e inconsistentes del SAT en materia tributaria, que incluyen auditorías excesivas, la denegación de deducciones por pagos entre empresas y sanciones retroactivas, han generado incertidumbre y aumentado los costos para las empresas estadounidenses”, aseguró la US Chamber.

“Estas acciones socavan el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales y ponen en riesgo los beneficios del T-MEC”, dice el escrito de Neil Harrington, vicepresidente para las Américas de la cámara estadounidense.

El organismo empresarial denunció que entre las prácticas más comunes del SAT están fijar plazos de respuesta irrazonables, presentar interpretaciones contradictorias sobre un mismo asunto y solicitudes excesivas de documentos.

Asimismo, la Cámara de Comercio de EU mencionó que al sector maquilador se le exige un doble pago del IVA y que la reforma al Poder Judicial impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como la eliminación de los organismos autónomos y la reciente reforma a la figura del amparo, contradicen cláusulas fundamentales del T-MEC.

La US Chamber también expresó preocupación por la interpretación retroactiva hecha por el SAT, al negar a las aseguradoras la posibilidad de reclamar créditos fiscales por los importes del IVA incluidos en las indemnizaciones pagadas a proveedores externos y que afecta a firmas estadounidenses.

Temas


Contribuyentes
T-MEC
impuestos

Localizaciones


México

Organizaciones


SAT

